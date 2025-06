L'Escola de Música de Santpedor emociona amb un musical multitudinari per celebrar els 35 anys

Santpedor va viure diumenge una jornada musical plena d'emoció i orgull comunitari. L'Escola Municipal de Música celebrava els seus 35 anys d'història i ho va fer a l'altura de l'efemèride: amb la interpretació del musical El Petit Príncep, protagonitzat per uns 180 músics entre alumnes i professorat. Dues funcions plenes a Cal Llovet van donar forma a un concert que va fer vibrar famílies, exalumnes, veïns i visitants.

Un projecte coral i intergeneracional

La proposta escènica va destacar tant per la seva qualitat artística com pel caràcter participatiu. Hi van actuar alumnes d'edats molt diverses, des dels 3 fins als 70 anys, i tots ells van cantar i tocar en directe. El resultat: dos concerts que van traspuar talent, emoció i una gran professionalitat, fruit de setmanes de preparació.

El repertori del musical, basat en el clàssic de Saint-Exupéry, va començar amb la peça Dibuixa'm un xai i es va tancar amb Serem petits prínceps, en una posada en escena que combinava sensibilitat artística amb una alta implicació educativa.

Paraules d'agraïment i un petit imprevist

Abans de cada funció, la directora de l'Escola, Rosa Maria Navarro, va voler dedicar unes paraules al públic. Va destacar l'esforç col·lectiu que ha fet possible el projecte i va agrair el compromís de tot l'equip docent i de l'alumnat: "Sense el treball constant i l'estima per la música de tothom, no seríem aquí", va assegurar.

L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, també va intervenir per subratllar la importància que té per al poble disposar d'una escola de música pròpia, i va recordar les persones que, fa 35 anys, van impulsar la seva creació.

La segona funció va estar marcada per una petita anècdota: una apagada elèctrica sobtada que va afectar algunes zones del poble durant uns minuts, va interrompre breument el concert. Tant públic com intèrprets van viure el moment amb esportivitat i paciència, i l'actuació es va reprendre amb normalitat.

Una celebració que continua

Els actes commemoratius no acaben aquí. L'Escola Municipal de Música enceta ara una setmana d'audicions obertes al públic i, del 10 al 27 de juny, s'hi afegirà una exposició de fotografies a la Biblioteca Municipal. La mostra repassarà els moments clau de les darreres dècades i reivindicarà el paper de l'escola com a espai de formació artística, comunitària i intergeneracional.

Amb aquesta celebració, Santpedor posa de manifest el valor que atorga a la cultura, a l'educació musical i a la implicació col·lectiva en el creixement d'un projecte que, 35 anys després, continua plenament viu.