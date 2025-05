Joaquim Falcó dona a l'Ajuntament de Manresa el quadre que va il·lustrar el cartell de la Festa de la Llum 2025

L'artista Joaquim Falcó Pujol i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, han formalitzat aquest dimarts la donació de l'obra La Llum 2025 a l'Ajuntament de Manresa, ampliant així el fons artístic del Museu de Manresa. Aquesta pintura és una interpretació moderna i contemporània de l'escena de la Llum, creada especialment per al cartell de la Festa de la Llum 2025 de la ciutat. Està executada en acrílic sobre tela i amb unes dimensions de 93x93 cm.

L'alcalde ha expressat el seu agraïment a Joaquim Falcó, destacant la seva generositat i el seu compromís amb la cultura local. Aquesta donació no només enriqueix el patrimoni del Museu, sinó que també reforça el vincle de l'artista amb la seva ciutat natal.

Joaquim Falcó, nascut a Manresa el 1958, és un artista de renom reconegut per la seva paleta viva i estil vibrant, incorporant sovint elements del pop art que recorden grans icones com Andy Warhol. Al llarg de la seva prolífica carrera, les seves obres han estat exhibides en galeries i esdeveniments internacionals, consolidant el seu prestigi tant a escala nacional com internacional. Amb l'ús de colors intensos i un enfocament dinàmic, les seves creacions aconsegueixen captivar i transmetre una vitalitat única als espectadors.