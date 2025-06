La Biblioteca del Casino incorpora dotze treballs de recerca de batxillerat al seu fons local

Un any més, la Biblioteca del Casino de Manresa ha ampliat el seu fons local amb dotze treballs de recerca elaborats per tretze alumnes de 2n de batxillerat procedents de sis instituts del Bages i el Moianès. Les propostes, seleccionades pel Centre de Recursos Pedagògics seguint criteris de qualitat i vinculació territorial, aborden àmbits tan diversos com l'activitat artística, el català a les aules, el ferrocarril, la biodiversitat o la memòria històrica familiar.

Els treballs provenen d'instituts de Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Sant Fruitós de Bages. Durant l'acte de lliurament, celebrat a la sala d'actes de la Biblioteca del Casino, l'alumnat va rebre un certificat acreditatiu. Hi van intervenir la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; la subdirectora de la Biblioteca, Maria Brioso, i el representant del Centre de Recursos Pedagògics, Domènec Haro, que van posar en valor la implicació de l'alumnat i la rellevància de preservar el coneixement local a través de la recerca. Els treballs quedaran disponibles per a la consulta pública com a part de l'arxiu viu del territori.