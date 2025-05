L'Auditori de Sant Francesc es converteix en un plató cinematogràfic durant quatre setmanes

Des del passat dilluns 12 de maig, una cinquantena de professionals treballa a Manresa en el rodatge d'Upiro, dirigida per Óscar Martín sobre un guió d'Elena Muñoz. Es tracta d'una pel·lícula de gènere ambientada en el segle XVII, que mourà el rodatge, bàsicament entre l'Auditori Sant Francesc i la Basílica de la Seu, però que també rodarà exteriors a Sant Pere de Casserres.

"La pel·lícula es rodarà en un 90% a Manresa", ha explicat Muñoz, que a més de guionista també és productora del film, en una roda de premsa que s'ha portat a terme aquest dimecres a l'Àtic de l'Hotelet. El projecte d'El Ojo Mecánico es fa en coproducció amb La Charito Films i amb la participació de la productora belga Okayss. RTVE també participa en el projecte. "Estem encantats amb les localitzacions que ens ofereix Manresa i en la bona acollida que estem rebent de tothom", ha confessat.

Upiro és un projecte que es va començar a treballar fa cinc anys, durant la pandèmia. "Abans, Óscar Martín va tenir la idea per a un curt, però no hi acabava d'encaixar", ha confessat la guionista. Tot i ser una pel·lícula de vampirs, "es basa en fets reals que van passar a Múrcia al llarg del segle XVIII i que també tenen a veure amb la medicina que es practicava llavors". Dos dels seus p`rincipals protagonistes, Enrique Martínez i Victoria Cerrada, han estat a la roda de premsa.

La pel·lícula ja ha rebut diversos premis a la seva fase de projecte. Va ser presentat a Finestra Sud, el mercat més important de Latam, i va guanyar tres premis en la categoria Blood Window LAB. També va ser seleccionat i premiat al Festival de Sitges, Marché du Films de Cannes - Frontières de Canadà i als laboratoris BIFAN de Corea, BIFFF de Bèlgica, Cinema Xile.

L'equip preveu que el llargmetratge s'estreni el 2026 i esperen fer-ho en el marc d'algun festival. "Sitges seria ideal", ha confessat Muñoz.