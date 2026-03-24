Les titelles tornaran a conquerir el Passeig de Manresa sis anys després

El primer tram del passeig de Pere III de Manresa acollirà aquest dissabte 28 de març una tarda dedicada a les arts escèniques per al públic familiar amb la recuperació d'Un Passeig de titelles. La proposta, impulsada per l'entitat Imagina't amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Teatre Kursaal, tornarà a omplir el centre de la ciutat de cultura després de sis anys sense celebrar-se. L'activitat tindrà lloc entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre i oferirà tres espectacles simultanis en diferents punts del passeig, amb accés lliure i gratuït.
La iniciativa es va estrenar l'any 2019 amb bona acollida i ara es reprèn amb la voluntat de consolidar-se com una cita estable dins la programació cultural familiar de la ciutat. L'objectiu és acostar el món de les titelles als infants i a les famílies en un entorn urbà obert, convertint espais habituals del passeig en petits escenaris a l'aire lliure.
Tres espais, tres propostes escèniques
La programació es desplegarà en tres ubicacions diferents: la plaça Neus Català, el pati del Kursaal i l'exterior del Quiosc del Mig. En cadascun d'aquests espais s'hi representaran tres passis del mateix espectacle, a les 5, 6 i 7 de la tarda, fet que permetrà al públic escollir horaris i combinar propostes.
A la plaça Neus Català, la companyia La Guilla Teatre presentarà De faula, un muntatge basat en faules clàssiques que, a través de personatges animals, convida a reflexionar sobre valors i comportaments humans. L'espectacle revisita històries populars com La cigala i la formiga o La llebre i la tortuga, adaptant-les a temàtiques contemporànies com el respecte, la convivència o la responsabilitat col·lectiva.
Al pati del Kursaal, la companyia Kali Teatre oferirà No tinc por, una proposta pensada especialment per als més petits que aborda les pors infantils des de la imaginació i el joc. L'obra explica la història d'un nen que té por de la foscor i dels sorolls de la nit, i que troba en la fantasia una eina per superar aquestes emocions. Amb una posada en escena delicada i poètica, l'espectacle vol transmetre un missatge de confiança i creixement personal.
Finalment, a l'exterior del Quiosc del Mig, la companyia Txo Titelles representarà On és l'eriçó?, una història protagonitzada per animals del bosc que es preparen per compartir un berenar. La desaparició inesperada d'un dels personatges desencadena una aventura plena de curiositat i cooperació. Es tracta d'una proposta de to amable i participatiu, especialment adreçada a infants a partir d'un any.
Cultura de proximitat i espai públic
Un Passeig de titelles s'inscriu en una línia de treball que aposta per treure la cultura al carrer i apropar-la a nous públics. La iniciativa vol reforçar el vincle entre la ciutadania i les arts escèniques, especialment en l'àmbit familiar, tot facilitant l'accés gratuït i en espais oberts.
Des de l'organització es destaca la importància de generar experiències culturals compartides en entorns quotidians. El passeig de Pere III, com a eix central de la ciutat, esdevé així un escenari idoni per a aquest tipus de propostes, que combinen proximitat, qualitat artística i participació ciutadana.
A més, la distribució dels espectacles en diferents punts permet dinamitzar el conjunt del Passeig i afavorir la mobilitat del públic, creant un ambient festiu i familiar durant tota la tarda. L'activitat també contribueix a donar visibilitat a companyies especialitzades en titelles, un gènere amb una llarga tradició però sovint menys present en els grans circuits culturals.
Voluntat de continuïtat
La recuperació d'aquesta iniciativa arriba amb la voluntat que tingui continuïtat en els propers anys i es consolidi com una cita habitual dins el calendari cultural manresà. Tant Imagina't com les institucions col·laboradores valoren positivament el potencial d'aquest format, que combina espectacles de qualitat amb un model accessible i integrador.