La Generalitat aposta pel Bages com un dels motors renovables de Catalunya

El Bages haurà de ser un dels motors de la transició energètica a Catalunya. Així ho marca la Generalitat en el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables (Plater). Si es compleixen els objectius marca, el Bages esdevindrà la tercera comarca amb més quota solar de tot el país, només superada pel Solsonès i l'Anoia. Amb una previsió de 1.684 MW de potència fotovoltaica total, haurà d'assumir un paper de lideratge per revertir un model energètic que depèn de fonts no renovables. De fet, el 2025 només va cobrir el 15,5% de la demanda elèctrica.
Setena posició al rànquing global
L'aposta de la Generalitat per les renovables al Bages no es limita al sol. Si sumem la capacitat de generació eòlica i la fotovoltaica, la comarca se situa com la setena amb més potència renovable de tot el país amb un total de 2.252 MW. Per sobre, només hi ha altres territoris de la Catalunya Central com l'Anoia i el Solsonès, de Ponent -Segrià, les Garrigues i la Noguera- així com l'Alt Empordà.
L'impacte visual i d'ocupació de l'espai és un dels punts clau del debat. Del total de la potència solar prevista, 1.261,80 MW s'hauran d'instal·lar sobre terrenys no artificialitzats, és a dir, prats, camps i conreus, fet que suposa un repte de gestió del paisatge. De fet, suposa destinar-hi l'1,87% de la superfície comarcal.
Tot i que les construccions residencials i industrials del pla de Bages permetrà assumir 368,4 MW en teulades, la magnitud del repte per assolir els 61.000 MW totals a Catalunya per a mitjan segle obliga a destinar una part del territori rural a les renovables. En aquest sentit, el Plater redueix del 2,5 a l'1,2% de la superfície total de Catalunya.
El Moianès, setè per la cua
La planificació del Govern dibuixa per al Bages un total de 1,684 MW solars fotovoltaics i 568 més d'eòlics. En el cas del Moianès, per la seva banda, les xifres són molt menors: 264,8 i 16,7 MW, respectivament. De fet, la suma de la potència renovable per a una de les comarques més joves del país la situa a la setena posició per la cua.
Què suposa un MW?
El megawatt (MW) és la unitat que mesura la potència, és a dir, la capacitat d'una instal·lació per generar electricitat en un moment precís. Un 1 MW equival a 1.000 kW. Per posar-ho en context de consum domèstic, s'estima que 1 MW de potència pot subministrar electricitat de manera simultània a unes 300 o 500 llars de mitjana. Quan el Plater preveu 1.684 MW al Bages, parla d'una infraestructura capaç d'alimentar centenars de milers de persones.
Per entendre l'escala, un aerogenerador estàndard actual sol tenir una potència d'entre 2 MW i 4 MW. No obstant això, la tecnologia avança ràpidament i els molins del futur ja es dissenyen per assolir entre 12 MW i 15 MW per unitat. Això significa que un sol aerogenerador d'última generació podria generar el mateix que tota una flota de molins antics.
D'altra banda, si ho comparem amb l'escala domèstica, una instal·lació solar en una casa típica sol tenir entre 3 kW i 5 kW (és a dir, uns 0,005 MW). Per tant, per igualar només 1 MW de potència, caldria cobrir de plaques les teulades d'unes 200 o 250 cases. Això explica per què el Plater necessita recórrer a grans extensions de terreny per assolir els objectius nacionals, més enllà de l'aprofitament dels polígons industrials i les zones urbanes.