La Casa de la Música de Manresa selecciona 15 projectes en els Ajuts a la Creació 2026

La Casa de la Música de Manresa ha resolt la convocatòria d'Ajuts a la Creació 2026 amb la selecció de quinze projectes musicals que rebran suport per desenvolupar les seves propostes artístiques. El programa, orientat a impulsar la professionalització i el creixement de músics i bandes, ha registrat enguany una elevada participació amb un total de 51 candidatures.
Els projectes escollits rebran ajudes en diferents modalitats, que inclouen enregistrament en estudi, producció audiovisual, suport a la producció de directes, participació en el programa d'acompanyament Incubadora i ajuts a la composició en col·laboració amb la Fundació SGAE.
Diversitat de propostes i talent emergent
Els artistes i bandes seleccionats reflecteixen la varietat estilística i creativa del territori. La llista inclou noms com El Pa de cada dia, El Patio, Miree, Suc i Sopes, Fulfilleds, Punkxada, Riner, Korruption Found, LeffaKingGang, Queralt Giralt, Big Quart, Bilal, Incendi Kif, Irrupció! i Núria Sarró.
Durant les darreres setmanes, la Casa de la Música ha anat presentant progressivament els projectes escollits, destacant la riquesa de propostes i la vitalitat de l'escena musical vinculada a la Catalunya Central.
Suport integral al desenvolupament artístic
La convocatòria s'adreça a bandes, col·lectius i músics en diferents fases del seu recorregut, amb una atenció especial a les formacions emergents. Més enllà del suport econòmic i tècnic, el programa ofereix un acompanyament personalitzat que permet establir un diàleg amb cada projecte.
Aquest enfocament busca contribuir a la professionalització dels artistes, facilitant eines per al seu creixement i posicionament dins del sector musical.
Un programa consolidat
Els Ajuts a la Creació formen part del programa global impulsat per Cases de la Música, una xarxa que treballa per fomentar la creació i la difusió musical arreu del territori.