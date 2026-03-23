Ernest Prana presentarà «Torno a Casa» amb el Voilà! de Manresa ple

El cantant empordanès Ernest Prana actuarà el proper dissabte 28 de març al Voilà! de Manresa amb les entrades exhaurides. El concert s'emmarca dins el cicle Curtcircuit i forma part de la gira de presentació del seu primer disc en solitari.
Una gira que arriba a Manresa amb èxit de públic
Ernest Prana presentarà el seu primer treball discogràfic, Torno a Casa (La Sucursal, 2025), en un concert al Voilà! de Manresa que ja ha exhaurit totes les entrades. L'actuació tindrà lloc el dissabte 28 de març i forma part del cicle Curtcircuit.
Aquest concert s'inclou dins una gira de sales que recorre Catalunya durant els primers mesos de 2026. El tour es va iniciar el 18 de gener al Teatre de Bescanó i ha passat per escenaris com la Cava Urpí de Sabadell, on també va penjar el cartell de complet. Després de Manresa, continuarà per Reus, la Bisbal d'Empordà i Barcelona.
Un disc que marca una nova etapa artística
Torno a Casa suposa l'inici d'una nova etapa per a l'artista, que després d'una etapa professional a Madrid vinculada a Sony Publishing ha tornat a Catalunya per publicar un disc íntegrament en català.
L'àlbum recull dotze cançons que recorren el seu procés vital amb un estil directe i proper, centrat en la quotidianitat. El projecte va començar el març de 2024 amb la publicació del tema Que el viatge sigui llarg, amb Sara Roy, i culmina amb la cançó inèdita que dona nom al disc, produïda per Tato Latorre.
Consolidació com a veu emergent del pop català
Amb aquest treball, Ernest Prana es posiciona com una de les veus emergents del pop en català. Durant el 2025, l'artista ha aconseguit exhaurir entrades en tots els concerts de la seva primera gira, ha guanyat presència a les ràdios musicals i ha iniciat una etapa televisiva a TV3.