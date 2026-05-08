Obertes les inscripcions als Tallers d'Estiu de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal

L'Aula d'Arts Escèniques del teatre Kursaal de Manresa ha obert les inscripcions per als Tallers d'Estiu, una proposta formativa adreçada a infants i joves de 4 a 18 anys que es desenvoluparà al llarg de quatre setmanes entre el 29 de juny i el 24 de juliol. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del Kursaal.
Quatre torns i grups dividits per edats
Els tallers es distribuiran en quatre torns setmanals: del 29 de juny al 3 de juliol, del 6 al 10 de juliol, del 13 al 17 de juliol i del 20 al 24 de juliol. L'alumnat s'organitzarà per franges d'edat en quatre grups: Petits, de 4 a 6 anys; Infantil, de 7 a 12 anys; Juvenils, de 13 a 15 anys, i Joves, de 16 a 18 anys.
Teatre, música, dansa i improvisació
Les activitats es faran en diversos espais del Kursaal i inclouran propostes vinculades al teatre i a les arts escèniques. Els participants treballaran tècniques teatrals a través de jocs, improvisacions, expressió corporal i oral, així com tastets de música, dansa i cant.
També es farà ús del vestuari i del material de maquillatge de l'Aula com a part de les activitats formatives.
Mostra final oberta a les famílies
Els tallers es faran de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia. Cada divendres, a la 1 del migdia, els participants oferiran una petita mostra del treball realitzat durant la setmana a la sala petita del Kursaal.
L'equip docent està integrat per professionals de les arts escèniques que acompanyen els alumnes durant el procés creatiu i de treball en grup.
El preu dels tallers és de 70 euros per setmana, amb tarifes reduïdes de 65 euros per a germans, alumnes matriculats durant el curs a l'Aula i participants inscrits a més d'un torn.