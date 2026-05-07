El Kursaal acollirà diumenge «La Creació» de Haydn amb Vespres d'Arnadí i Coral Cantiga

Un dels grans oratoris del repertori arribarà al Kursaal
La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge 10 de maig, a les 6 de la tarda, la interpretació de La Creació de Joseph Haydn, una de les obres més emblemàtiques del repertori oratorístic. El concert anirà a càrrec de l'Orquestra Barroca Vespres d'Arnadí i la Coral Cantiga, sota la direcció d'Edmon Colomer. També hi participaran els cantants solistes Ferran Albrich, Albert Casals i Maria Hinojosa.
La proposta portarà a Manresa una de les composicions més destacades del classicisme europeu, considerada una de les grans obres religioses i simfòniques de Haydn.
Una obra inspirada en Händel
Joseph Haydn va començar a concebre La Creació durant el seu primer viatge a Anglaterra, l'any 1791. Segons s'explica, el compositor austríac va quedar impressionat després d'escoltar diverses obres de Georg Friedrich Händel, especialment el popular Messies.
Aquella experiència el va portar a plantejar-se la creació d'un gran oratori propi. Finalment, Haydn va compondre La Creació entre els anys 1796 i 1798. L'obra es va estrenar a Viena amb un èxit rotund i amb el temps s'ha convertit en una de les peces més reconegudes del repertori coral i simfònic.
Un recorregut musical pel Gènesi
La Creació està estructurada en tres parts diferenciades. Les dues primeres narren els sis dies de la Creació segons el relat bíblic del llibre del Gènesi, mentre que la tercera se centra en Adam i Eva i en la felicitat dels primers humans al paradís.
A través de la música, Haydn recrea diferents escenes i elements de la natura, construint una obra de gran força descriptiva i expressiva.
La composició combina moments solemnes amb passatges més lluminosos i contemplatius, i és considerada una de les obres més representatives del període final del compositor.
Una interpretació amb especialistes en música barroca i coral
El concert reunirà dues formacions destacades dins el panorama musical català. D'una banda, l'Orquestra Barroca Vespres d'Arnadí, especialitzada en interpretació amb criteris històrics, i de l'altra la Coral Cantiga, amb una llarga trajectòria en el repertori coral. La direcció musical serà d'Edmon Colomer, director amb una extensa carrera vinculada tant a l'àmbit simfònic com operístic.
Pel que fa a les veus solistes, la interpretació comptarà amb Ferran Albrich, Albert Casals i Maria Hinojosa, que assumiran els diferents papers vocals de l'oratori.
Entrades disponibles
Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 25 euros. També hi ha tarifes reduïdes: 22 euros per a majors de 65 anys, 20 euros amb Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys. Els tiquets es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i també a través del web del teatre.