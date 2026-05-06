«Porta'm a casa» arriba al Conservatori amb una proposta tendra per als més petits

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest dissabte, 9 de maig, dues funcions de Porta'm a casa, una proposta escènica per a públic familiar a partir d'1 any que forma part de la programació d'Imagina't.
Una experiència escènica per a la primera infància
L'espectacle, creat per la Cia. Aboon Teatre, es representarà en dues sessions, a 2/4 de 5 i a les 6 de la tarda, i està pensat especialment per als més petits i les seves famílies. La proposta presenta la trobada de dos personatges provinents de mons diferents que, en un entorn desconegut, emprenen un viatge compartit a la recerca d'una llar.
A través d'un llenguatge escènic sensible i accessible, Porta'm a casa transmet valors com la cooperació, la cura i la importància dels vincles, tot suggerint que la veritable llar es troba en les relacions i l'afecte compartit.
Entrades i informació
Les entrades tenen un preu de 10 euros, amb descompte a 8 euros per a les persones amb el Carnet d'Imagina't, i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web oficial. L'activitat s'emmarca en la programació estable d'Imagina't, que aposta per apropar les arts escèniques als infants des de les primeres edats.