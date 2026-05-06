«Porta'm a casa» arriba al Conservatori amb una proposta tendra per als més petits

L'espectacle de la Cia. Aboon Teatre es podrà veure dissabte en dues funcions dins el cicle Imagina't

Publicat el 06 de maig de 2026 a les 11:22
Actualitzat el 06 de maig de 2026 a les 11:25

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest dissabte, 9 de maig, dues funcions de Porta'm a casa, una proposta escènica per a públic familiar a partir d'1 any que forma part de la programació d'Imagina't.

Una experiència escènica per a la primera infància

L'espectacle, creat per la Cia. Aboon Teatre, es representarà en dues sessions, a 2/4 de 5 i a les 6 de la tarda, i està pensat especialment per als més petits i les seves famílies. La proposta presenta la trobada de dos personatges provinents de mons diferents que, en un entorn desconegut, emprenen un viatge compartit a la recerca d'una llar.

A través d'un llenguatge escènic sensible i accessible, Porta'm a casa transmet valors com la cooperació, la cura i la importància dels vincles, tot suggerint que la veritable llar es troba en les relacions i l'afecte compartit.

Entrades i informació

Les entrades tenen un preu de 10 euros, amb descompte a 8 euros per a les persones amb el Carnet d'Imagina't, i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web oficial. L'activitat s'emmarca en la programació estable d'Imagina't, que aposta per apropar les arts escèniques als infants des de les primeres edats.

