Alan, el musical es podrà veure aquest dissabte a les 8 del vespre a la sala gran del Kursaal de Manresa. L'espectacle, creat per Mar Puig i Mateu Peramiquel, aborda la identitat i la llibertat individual a partir d'una història real i està especialment recomanat per al públic juvenil.
Una història basada en fets reals
El muntatge s'inspira en la vida d'Alan Montoliu, un adolescent de setze anys que va patir assetjament escolar i social fins al punt de treure's la vida. L'obra posa el focus en les dificultats que afronten molts joves per poder expressar qui són en una societat que sovint els ho impedeix.
Amb un to emotiu, la proposta vol generar reflexió i empatia, especialment entre els joves, oferint-los un relat amb el qual es puguin identificar i que visibilitza realitats sovint silenciades.
Un muntatge que torna després del 2023
Alan, el musical ja es va poder veure l'any 2023 sota el títol Arrels i ara torna amb una nova posada en escena. El repartiment està format per Ander Mataró, Patricia Paisal, Vinyet Morral i Benjamí Conesa, amb música en directe a càrrec de Mateu Peramiquel i Danko Compta.
L'espectacle està recomanat a partir de 10 anys i les entrades tenen un preu general de 18 euros, amb descomptes per a diversos col·lectius. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web.