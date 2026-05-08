Es busquen participants per al muntatge comunitari d'«El retaule del flautista»

El Galliner i el Kursaal han obert una convocatòria per participar en el muntatge comunitari d'El retaule del flautista, una nova producció participativa que s'estrenarà el diumenge 13 de setembre al teatre Conservatori de Manresa. La iniciativa arriba dos anys després de l'experiència de La Santa Espina, que va reunir més de 60 artistes i entitats del Bages sobre l'escenari.
Una nova producció participativa
La direcció del muntatge tornarà a anar a càrrec de la manresana Sílvia Sanfeliu, que liderarà aquest nou projecte comunitari impulsat conjuntament pel Galliner i el Kursaal.
Les persones interessades a formar part de l'espectacle poden inscriure's a través d'un formulari habilitat per l'organització. La primera reunió organitzativa es farà el dimarts 26 de maig a les 7 de la tarda a l'escenari del teatre Conservatori.
Un clàssic del teatre català
El retaule del flautista, escrita per Jordi Teixidor l'any 1968 i amb música de Carles Berga, és una farsa musical basada en el conte tradicional d'El flautista d'Hamelin.
L'obra transforma el relat clàssic en una sàtira sobre la corrupció i els abusos de poder, ironitzant sobre les contradiccions i les actituds humanes.
Inscripcions obertes
La convocatòria està oberta a totes les persones interessades a participar en el projecte, tant vinculades al món teatral com sense experiència prèvia.