Zenobita publica «Lletres vives», per treballar emocions i valors a través de l'alfabet

L'editorial manresana Zenobita Edicions ha publicat Lletres vives, un llibre d'Hermentera Fàbrega Vilajosana i Pilar Meca Fàbrega que transforma les lletres de l'alfabet en personatges plens de vida per explorar emocions, valors i identitat. L'obra, pensada especialment per a alumnes de cicle mitjà i superior de primària, combina poesia, il·lustració i propostes pedagògiques amb l'objectiu de fomentar la reflexió i l'expressió creativa.
Un recorregut poètic per les emocions i la identitat
A través de les diferents lletres de l'alfabet, Lletres vives construeix un univers simbòlic en què cada lletra adopta una personalitat pròpia. Els poemes plantegen experiències quotidianes i treballen conceptes vinculats a la bellesa, l'amistat, la superació, el treball en equip, la integritat, la gestió emocional o la vocació artística.
El llibre inclou il·lustracions de Pilar Meca Fàbrega que dialoguen amb els textos i reforcen el caràcter visual i didàctic de la proposta.
Una eina pedagògica per treballar a l'aula
Un dels elements destacats de l'obra és el seu enfocament educatiu. Cada poema va acompanyat d'activitats pensades per promoure la reflexió individual i col·lectiva, així com el desenvolupament de competències emocionals, creatives i crítiques.
Entre les propostes hi ha activitats relacionades amb la identitat personal, com la reflexió sobre el propi nom, i exercicis finals orientats a connectar amb els valors i personatges que apareixen als poemes.
Presentació a Cardona
La presentació de Lletres vives es farà el dimecres 13 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Cardona. El llibre ha estat editat per Zenobita Edicions, té 68 pàgines a color, format de 15 x 21 centímetres i un preu de 15 euros.