«El Pou de la gallina» lliura els Premis Oleguer Bisbal en el 39è aniversari de la revista

La revista manresana El Pou de la gallina ha lliurat aquest dimecres al vespre els trenta-unens Premis Oleguer Bisbal en el marc de la celebració dels 39 anys de la publicació. L'acte ha tingut lloc a la sala d'actes del Casino de Manresa i ha aplegat representants del món cultural i associatiu de la ciutat.
Els guardons, escollits per votació entre els lectors de la revista, estan modelats per la ceramista Aurora Pérez a partir del personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila. La cerimònia ha estat conduït pel periodista Carles Claret i s'ha iniciat amb unes paraules de benvinguda del president de l'Associació Cultural El Pou de la gallina, Jaume Puig.
Reconeixement a Miki Esparbé, Joel Abad i Ana Ballesteros
El Premi Oleguer Bisbal 2026 al manresà d'actualitat ha recaigut en l'actor manresà Miki Esparbé. El guardó l'ha lliurat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, i l'ha recollit Roger Torras en nom de l'actor, que no va poder assistir a l'acte per compromisos professionals. Tot i això, Esparbé va fer arribar un escrit d'agraïment als assistents.
Pel que fa al Premi Oleguer Bisbal 2026 al manresà del Pou, el reconeixement ha estat per a l'il·lustrador, muralista i dissenyador gràfic Joel Abad. El premi li ha estat entregat pel president de l'entitat organitzadora, Jaume Puig. Durant la seva intervenció, Abad ha agraït a la revista la difusió de la seva obra gràfica, que ha desenvolupat una trajectòria de projecció internacional.
Finalment, el Premi Oleguer Bisbal 2026 a la manresana més manresana ha distingit Anna Ballesteros, vinculada a la promoció de la sardana i la fotografia. Ballesteros és membre de l'Agrupació Cultural del Bages i del Grup Sardanista Dintre el Bosc, a més de ser una de les conductores del programa Aires de Catalunya de Ràdio Manresa. La guardonada ha agraït el reconeixement amb unes paraules emotives davant del públic assistent.
Un acte de celebració cultural
La cloenda de l'acte ha anat a càrrec de la regidora de Cultura, Tània Infante, en representació de l'alcalde de Manresa. Després dels parlaments i el lliurament dels guardons, els assistents han participat en un brindis final per commemorar els 39 anys de trajectòria d'El Pou de la gallina, una de les publicacions de referència de la ciutat i la comarca.