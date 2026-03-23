La cantata de Musicant commemorarà els 100 anys de les Escoles Escasany a Cardona

Cardona acollirà el 27 de març a les 11 del matí la 4a Cantata de l'Escola Municipal de Música Musicant, una proposta que implicarà alumnes de primària de diversos centres. L'activitat s'emmarca en el centenari de les Escoles Escasany i el 30è aniversari del centre musical.
Un projecte educatiu amb participació escolar
La 4a Cantata de l'Escola Municipal de Música Musicant de Cardona reunirà alumnat de 1r i 2n de primària de les escoles Vedruna Cardona, Joan de Palà de la Coromina i Patrocini en una iniciativa que combina música i educació.
El projecte, que porta per títol Pedres i rellotges, vol implicar infants de 6 i 7 anys en una experiència col·lectiva que connecta la pràctica musical amb la història local.
Una obra vinculada a la història educativa del municipi
La cantata adquireix un significat especial en coincidir amb el centenari de la construcció de les Escoles Escasany, un edifici emblemàtic per a Cardona. Aquesta efemèride coincideix també amb el 30è aniversari de l'Escola de Música Musicant, que desenvolupa la seva activitat en aquest mateix espai.
L'obra, de nova creació, proposa un recorregut per la història i el llegat dels germans Escasany, destacant el paper de l'educació com a element de transformació social i cohesió comunitària.
Concert amb música en directe a l'Auditori Valentí Fuster
La composició i direcció de la cantata anirà a càrrec del músic Xavier Ventosa, amb l'acompanyament en directe de professors de l'escola de música.
El concert tindrà lloc a l'Auditori Valentí Fuster i reunirà alumnat, professorat, famílies i públic en general en una proposta que combina patrimoni, música i participació educativa.