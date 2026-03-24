Manresa impulsa una ruta guiada en bicicleta pel patrimoni amb el nou servei urbà

Manresa farà un pas més en la promoció del turisme actiu i sostenible amb l'estrena d'una nova ruta guiada en bicicleta pels principals espais patrimonials de la ciutat. La iniciativa, impulsada per Manresa Turisme, s'emmarca en la posada en marxa del nou servei de bicicleta de curta durada i tindrà la seva primera edició el diumenge 29 de març.
La proposta combina esport, cultura i història en un itinerari pensat per a tots els públics, amb l'objectiu d'oferir una nova manera de descobrir el patrimoni local a través de la mobilitat sostenible.
Un recorregut seguint les passes d'Ignasi de Loiola
La ruta seguirà els primers quilòmetres del Camí del Comiat, el trajecte que va recórrer Ignasi de Loiola fa cinc segles. Es tracta d'un circuit circular que començarà i acabarà al Museu del Barroc de Catalunya, convertit en punt de trobada i referència de l'activitat.
Al llarg del recorregut, els participants podran conèixer diversos espais vinculats a la petjada ignasiana a la ciutat. Entre les parades destacades hi ha el Santuari de la Cova de Sant Ignasi, la Capella del Rapte i el Santuari de la Salut de Viladordis, indrets emblemàtics que permeten entendre el pas i la influència del sant a la capital del Bages.
Inscripcions obertes amb preu promocional
Les inscripcions per participar en aquesta primera edició es podran formalitzar a través del web oficial de Manresa Turisme. Amb motiu de l'estrena, l'activitat tindrà un preu especial de 15 euros.
La iniciativa neix amb vocació de continuïtat i està previst que es programin noves edicions de manera mensual. A més, aquesta proposta s'incorporarà al catàleg de visites turístiques concertades de Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires.