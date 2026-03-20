L'escola Ave Maria de Manresa va dedicar la setmana cultural a Antoni Gaudí

L'escola Ave Maria de Manresa ha celebrat una setmana cultural dedicada a Antoni Gaudí amb activitats educatives i artístiques per apropar la figura i l'obra de l'arquitecte a l'alumnat.
Activitats per descobrir la figura de Gaudí
L'escola Ave Maria ha organitzat durant quatre dies una setmana cultural centrada en la figura d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. Tot l'alumnat del centre ha participat en diverses activitats amb l'objectiu de conèixer la trajectòria i l'obra de l'arquitecte.
Al llarg de la setmana, els estudiants han treballat aspectes relacionats amb les seves creacions més destacades i han aprofundit en els elements característics del seu estil.
Sortides per conèixer de prop les seves obres
Les activitats han inclòs diverses sortides segons els nivells educatius. L'alumnat de Cicle Superior i ESO ha visitat la Sagrada Família, mentre que el de Cicle Mitjà s'ha desplaçat a La Pedrera. Els més petits han anat a la Colònia Güell.
Aquestes visites han permès als estudiants conèixer de primera mà alguns dels espais més representatius vinculats a l'arquitecte.
Creativitat i experimentació a l'aula
A més de les sortides, durant la setmana s'han dut a terme activitats pràctiques a l'aula. L'alumnat ha experimentat amb la llum i els vitralls i ha creat composicions pròpies amb la tècnica del trencadís.
La proposta ha combinat aprenentatge i creativitat, tot posant en valor la influència de la natura com a font d'inspiració en l'obra de Gaudí i fomentant l'expressió artística dels infants i joves del centre.