El Bages presenta la campanya «Digue-ho en català» com a model d'èxit

El Consell Comarcal del Bages ha presentat la campanya Digue-ho en català en un acte impulsat per la Diputació de Barcelona, on s'ha posat com a exemple per promoure els drets lingüístics en l'àmbit comercial.
El Bages participa en un acte sobre consum i llengua
El Consell Comarcal del Bages ha participat en l'acte central de la campanya Comerç en català, organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del Dia Mundial de les Persones Consumidores. La jornada s'ha centrat en la promoció dels drets lingüístics i en el foment de l'ús del català en l'àmbit comercial.
En representació del territori hi han assistit el president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, i l'assessor de llengua de l'Ajuntament de Manresa, Marc Orriols.
Digue-ho en català, exemple de bones pràctiques
Durant la jornada, la campanya Digue-ho en català impulsada pel Consell Comarcal del Bages s'ha presentat com un cas d'èxit en la difusió dels drets lingüístics. La iniciativa ha estat destacada per la Diputació com un model exportable a altres territoris.
Eloi Hernàndez ha subratllat que "quan parlem de comerç en català no parlem només de llengua sinó que parlem de drets efectius i de qualitat democràtica" i ha defensat la necessitat de garantir que els catalanoparlants puguin exercir els seus drets.
Accions als establiments i impacte a les xarxes
La campanya ha inclòs visites a 118 establiments comercials amb l'objectiu d'analitzar l'atenció lingüística i oferir recursos per millorar-la. Paral·lelament, s'ha desplegat una estratègia comunicativa amb continguts audiovisuals en clau d'humor.
Aquests materials han tingut un ampli impacte a les xarxes socials, amb més de 200.000 reproduccions, contribuint a difondre el missatge i a generar debat sobre l'ús del català en el consum quotidià.
Un model que desperta interès en altres territoris
La presentació de la iniciativa també ha servit per compartir l'experiència del Bages amb altres comarques. Segons ha explicat Hernàndez, diversos territoris ja s'han interessat per aplicar aquest model.
El president del Consell ha valorat positivament aquesta projecció, ja que permet ampliar l'impacte de la campanya i reforçar la presència del català en l'àmbit comercial més enllà del Bages.