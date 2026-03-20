El Poble Nou celebra la Festa Major amb cultura popular aquest cap de setmana

Cap de setmana central de festa al Poble Nou
El barri del Poble Nou de Manresa acull aquest dissabte 21 i diumenge 22 de març els actes principals de la seva Festa Major, organitzada per l'Associació de Veïns. La celebració inclou una programació variada que combina tradició i oci i que s'allargarà fins al 29 de març.
Un dels actes més destacats és la 36a Trobada Gegantera, que comptarà amb la participació de colles convidades de diversos punts del país com Palamós, Montblanc, Montornès del Vallès, les Garrigues i l'Arboç, a més dels gegants amfitrions de Manresa.
El mercat Dona una Nova Vida es farà aquest dissabte
El mercat Dona una Nova Vida se celebrarà aquest dissabte 21 de març després que s'ajornés a causa de la previsió de pluja, amb l'objectiu de garantir el bon desenvolupament de l'activitat i la comoditat de participants i visitants. La nova data manté el mateix format d'un esdeveniment centrat en la reutilització, el reciclatge i la participació veïnal. Es portarà a terme al carrer de la Font del gat, de 10 del matí a 2 del migdia.
Cultura, teatre i activitats per a tots els públics
La festa també inclou propostes culturals com la representació de L'hostalera de Carlo Goldoni a càrrec del Grup escènic Nostra Llar, que es farà a la sala d'actes de la parròquia de Sant Josep.
El diumenge al matí, els veïns podran visitar l'antiga església de la plaça de Mossèn Vidal en una jornada de portes obertes. A més, el programa incorpora activitats com un mercat artesà, escacs a l'aire lliure i la tradicional botifarrada popular.
Tecnologia i motor al carrer
Entre les propostes singulars, destaca l'exposició del monoplaça de competició desenvolupat per l'equip Dynamics de la UPC Manresa, que es podrà veure al carrer de Sant Josep. Aquesta activitat vol acostar el món de l'enginyeria i el motor al públic assistent.
Cloenda amb motos i havaneres
Les activitats continuaran els dies següents fins arribar al diumenge 29 de març, quan tindrà lloc la 21a Trobada de Motos del Poble Nou, amb una ruta per la comarca del Bages.
Com a cloenda extraordinària, el 19 de juny es recuperarà la cantada d'havaneres al parc de la Font del Gat amb el grup Mar i Vent.
Afectacions puntuals de trànsit
La celebració de la Festa Major del Poble Nou comportarà diverses afectacions a la mobilitat en diferents dies i franges horàries.
Dissabte 21 de març, de 16 a 23 h, es tallarà el trànsit al carrer Sant Josep entre la plaça Bages i el passatge Ferrer. Aquest tall afectarà també el carrer Mn. Serapi Farré, el passatge Jover, el carrer Major i la plaça Mn. Vidal. Es prohibirà l'estacionament en totes aquestes zones. No es permetrà l'accés de vehicles des de la plaça Bages cap al carrer Sant Josep. Els vehicles provinents del carrer Primer de Maig seran desviats pel passatge Ferrer, mentre que els que circulin pel carrer Major es desviaran pel carrer València. La línia 3 Mion del servei Bus Manresa també es veurà afectada.
Diumenge 22 de març, de 7 a 15 h, es repetiran els talls al carrer Sant Josep entre la plaça Bages i el passatge Ferrer, amb afectacions als mateixos carrers adjacents i amb prohibició d'estacionament. També es mantindran les restriccions d'accés i desviaments de trànsit. A més, entre les 11.30 i les 12.45 h, la cercavila de gegants provocarà talls dinàmics en diversos carrers del barri, concretament al carrer Sant Josep, plaça Bages, avinguda de les Bases de Manresa, carrer Font del Gat, carrer Dante, carrer Abat Oliba, plaça Sentinella de la Pau, carrer Font del Gat, carrer Tortonyes, carrer Sant Josep i plaça Mn. Vidal.
Diumenge 29 de març, de 7.30 a 12 h, es tornaran a aplicar els mateixos talls al carrer Sant Josep entre la plaça Bages i el passatge Ferrer, amb afectacions als carrers Mn. Serapi Farré, passatge Jover, carrer Major i plaça Mn. Vidal, i amb prohibició d'estacionament. Es mantindran també les restriccions d'accés i desviaments de circulació. Posteriorment, de 12 a 15 h, es tallarà el trànsit al carrer Abat Oliba entre el carrer Balmes i el carrer Valentí Almirall, on també quedarà prohibit estacionar.