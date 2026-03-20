Nature in English: una activitat educativa i divertida per aprendre anglès

Aquest diumenge 22 de març, l'acadèmia d'idiomes CLIL i l'associació Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada organitzen Nature in English, una caminada matinal que combina el coneixement de l'entorn amb la pràctica de l'anglès a través d'un joc de pistes en un entorn natural.
Una caminada educativa i familiar
Nature in English és una proposta pensada per a tota la família, que permet als participants descobrir espais verds poc coneguts de Sant Joan de Vilatorrada mentre practiquen anglès de manera interactiva. L'activitat combina la interpretació de pistes en anglès amb l'observació d'espècies arbòries, elements socials de l'espai natural i altres curiositats del medi.
Com participar-hi
El punt de trobada serà a l'escola CLIL a 2/4 de 10 del matí. Els organitzadors recorden que és imprescindible inscriure's prèviament abans del divendres 20 de març per reservar plaça, ja sigui presencialment a l'acadèmia CLIL o a través del formulari en línia.
Reforç de l'aprenentatge en un context diferent
A més de la part educativa, al final del recorregut els participants podran gaudir d'un refrigeri natural i refrescant, en un ambient lúdic i relaxat. Aquesta iniciativa combina aprenentatge, moviment i descoberta, oferint una experiència innovadora que vincula l'anglès amb el medi natural.
Nature in English es presenta com una oportunitat única per aprendre fora de l'aula i connectar amb la natura, tot practicant anglès de manera pràctica i divertida.