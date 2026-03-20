Recer celebrarà la seva segona Assemblea General i reforça els serveis de final de vida

La cooperativa Recer reunirà aquest dissabte 21 de març les seves sòcies i socis a la Sala d'actes del Montepio de Conductors de Manresa per celebrar la segona Assemblea General Ordinària, on presentarà els comptes anuals, els projectes en curs i les línies de treball del futur.
Balanç i consolidació del projecte
L'assemblea general servirà per fer un repàs de l'activitat de Recer durant l'any 2025, un període en què la cooperativa ha consolidat el seu model i ha ampliat els serveis d'acompanyament al final de vida. Segons els responsables de l'entitat, la trobada és una oportunitat per compartir amb els socis els avanços en l'organització interna i en la gestió col·lectiva del projecte.
Creixement i participació comunitària
Recer ha reforçat la seva xarxa comunitària, apostant per la transparència i la participació en la presa de decisions. L'assemblea també vol ser un espai informal per a l'intercanvi entre socis, amb un pica-pica i vermut al finalitzar l'acte, fomentant així el sentiment de comunitat i la implicació en els serveis que ofereix la cooperativa.
Detalls de la convocatòria
L'Assemblea General tindrà lloc a la Sala d'actes del Montepio de Conductors de Manresa (carrer Bilbao, 20), amb primera convocatòria a 2/4 d'11 del matí i segona convocatòria a les 11. Els socis assistents podran conèixer de primera mà els projectes en marxa i aportar suggeriments per als reptes futurs del projecte.