L'expropiació de la Torre dels Comtals per preservar-la i obrir-la al públic puja 17.000 euros

L'Ajuntament de Manresa ha confirmat aquesta setmana, després que NacióManresa avancés la notícia dimarts, la signatura del conveni d'expropiació de mutu acord amb la propietat de la Torre dels Comtals, considerada la construcció més antiga que es manté dempeus al terme municipal. L'acord, que garanteix la preservació del Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), estableix l'expropiació de 1.728,91 m2 -1.453,06 m2 corresponents a la torre i 275,85 m2 al camí d'accés- per un import de 17.041,51 euros.
Una peça clau de l'arquitectura medieval
La Torre dels Comtals és un element destacat de l'arquitectura defensiva medieval, situada en un punt estratègic arran del riu Cardener i del camí ral entre Manresa i Barcelona. Aquesta ubicació li atorgava antigament funcions de vigilància i enllaç visual entre els castells de Manresa i Castellgalí. Tot i que no hi ha una datació exacta de la seva construcció, documents dels segles X i XI ja esmenten una torre vinculada als molins fariners sota domini del comte de Barcelona i a donacions a monestirs com Santa Cecília de Montserrat.
De propietat privada a patrimoni accessible
Amb aquesta adquisició, fins ara en mans privades, l'Ajuntament obre la porta a noves actuacions per preservar i difondre aquest llegat històric. S'ha sol·licitat un estudi documental i d'evolució constructiva al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de datar amb més precisió l'edificació. A més, es farà una diagnosi de l'estat de conservació per establir mesures cautelars immediates que garanteixin la seguretat i el manteniment de la torre.
Projecte de restauració i obertura al públic
Un cop es disposi dels estudis previs, l'Ajuntament preveu obrir un concurs de projectes per restaurar i consolidar la torre, incloent-hi una estructura que en faciliti les visites. El consistori també sol·licitarà subvencions a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat per finançar la redacció del projecte i les obres de restauració.
Aquest pas és considerat decisiu per recuperar un element patrimonial de gran valor històric, artístic i paisatgístic i perquè pugui ser conegut i gaudit per les generacions presents i futures. L'Ajuntament remarca que la preservació de la Torre dels Comtals s'emmarca en l'estratègia de posar en valor el patrimoni cultural de la ciutat i fer-lo més accessible a la ciutadania.