La poeta Maria Sevilla presentarà «La nit ovípara» dijous a la Papasseit de Manresa

El proper dijous a les 7 de la tarda la poeta badalonina Maria Sevilla presentarà el seu llibre La nit ovípara a la llibreria Papasseit de Manresa acompanyada de la també poeta Chantal Poch i Nura Nieto, editora de Documents Documenta. L'acte serà, com sempre, d'entrada gratuïta i oberta a tothom.

Maria Sevilla Paris (Badalona, 1990) és poeta, escriptora i professora. El seu primer poemari, Dents de polpa (Adia Edicions, 2015), va guanyar el Premi Bernat Vidal; li han seguit els reculls Kalàixnikov (Món de Llibres, Premi Ciutat de Manacor 2017), If true: false; else, true (Fonoll, Premi Carles Hac Mor d'Escriptura Subversiva 2020) i Plastilina (Fonoll, 2020). Aquest 2024 ha publicat No desitjaràs els béns del proïsme, dins de la sèrie d'assaig Deu Manaments, de l'editorial Fragmenta, i el seu darrer poemari La nit ovípara (Documents Documenta, 2024).

És autora, també, de diverses accions de poesia sonora. Des del 2019 és una de les programadores de l'Horiginal, l'obrador de recitals més longeu -des del 2001- de Barcelona.

La nit ovípara és una advertència sobre els perills del món modern. És una història de por i de persecució hipocondríaca; lovecraftiana; és el clam d'algú que qüestiona la lògica reproductiva, proliferant, dels organismes vius i juga a limitar-los. Amb tot, és també una apologia de tota forma de vida, sobretot de les que fugen de categories hegemòniques; la seva observació serveix per denunciar les pràctiques humanes que ens aboquen a l'extinció: el capitalisme, el feixisme, l'especisme. Enmig d'aquesta irreverència, la rendició a un amor despullat de convencionalismes.