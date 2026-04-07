Sant Fruitós organitza una caminada per descobrir el patrimoni vinculat a Pere Clapera

Sant Fruitós de Bages celebrarà el diumenge 12 d'abril una caminada de descoberta del patrimoni local dedicada al pintor santfruitosenc Pere Clapera, amb sortida a les 9 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre i un recorregut fins a Sant Benet de Bages, les Brucardes i altres punts vinculats a la seva vida i context artístic, coincidint amb el 120è aniversari del seu naixement.
Una ruta per redescobrir la figura de Pere Clapera
Sant Fruitós de Bages organitza una nova edició de les caminades de descoberta del patrimoni local, que aquest any se centrarà en la figura del pintor santfruitosenc Pere Clapera, coincidint amb el 120è aniversari del seu naixement, el 12 d'abril de 1906.
La sortida tindrà lloc a les 9 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre i portarà els participants fins a Sant Benet de Bages, on l'artista va néixer i viure els seus primers anys com a fill dels masovers, espai on es contextualitzarà aquesta etapa inicial de la seva vida.
Un itinerari entre espais naturals i referents artístics
El recorregut continuarà cap a les Brucardes, passant pels senders de les Pedres Vermelles i Sant Onofre, fins a tornar al nucli a través de la finca de Can Figueras, casa del pintor Alfred Figueres, coetani de Clapera.
L'activitat finalitzarà al carrer Pere Clapera amb la inauguració d'una placa commemorativa en honor al pintor.
Acompanyament històric i inscripcions prèvies
Durant tota la caminada, els participants comptaran amb les explicacions de l'historiador local Jordi Julià, que oferirà una aproximació a la vida i obra de l'artista.
Per participar-hi cal inscripció prèvia a través del formulari en línia o presencialment a l'Oficina de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, situada al Nexe - Espai de Cultura. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb la col·laboració del Col·lectiu de Recerca Històrica.