ERC critica la gestió de Vallhonesta i el conveni amb el Bisbat a Sant Vicenç

ERC de Sant Vicenç de Castellet ha tornat a expressar el seu desacord amb la gestió de Sant Pere de Vallhonesta i amb el conveni de cessió d'ús signat entre l'Ajuntament i el Bisbat de Vic. El grup republicà considera que l'acord no resol el conflicte de fons sobre la propietat de l'espai i critica també que l'organització de l'Aplec del Panellet s'estigui plantejant "de manera unilateral" per part del govern municipal de Junts, "sense el consens necessari ni garanties jurídiques".
Els republicans qüestionen el conveni amb el Bisbat
ERC manté la posició que ja va defensar en el ple de votació del conveni, en què advertia que la cessió d'ús de l'ermita i el cementiri no resol el problema de fons. Segons el grup, cal avançar cap a la cessió de la propietat perquè l'espai passi a ser plenament municipal.
En aquest sentit, consideren que l'actual model implica que l'Ajuntament assumeixi responsabilitats i despeses d'un bé que continua sent de titularitat privada, en aquest cas del Bisbat de Vic. També apunten que la situació té l'origen en una immatriculació que qualifiquen d'"il·legítima".
Crítiques a l'organització de l'Aplec del Panellet
A aquesta qüestió s'hi suma la preocupació per la manera com s'està plantejant l'organització de l'Aplec del Panellet. ERC assegura que l'acte s'ha anunciat públicament "sense haver garantit un acord amb tots els actors implicats".
Segons expliquen, en el darrer ple municipal es va reconèixer, a preguntes del grup, que no s'havia assolit aquest consens. A més, indiquen que recentment s'ha conegut una petició formal del propietari de la finca que qüestiona l'ús de l'espai sense consentiment exprés i que demana la paralització de qualsevol actuació, una sol·licitud que hauria estat rebutjada per l'alcaldia.
Reclamen més consens i seguretat jurídica
ERC sosté que, en aquest context, no existeix el consens que defensa el govern municipal ni tampoc la seguretat jurídica necessària per impulsar activitats a Vallhonesta amb plenes garanties. També assenyalen que no s'ha evidenciat acord amb els veïns de la zona ni amb el Centre Excursionista, que històricament han tingut un paper destacat en la cura de l'espai i en l'organització de l'aplec.
Aposten per una gestió pública i participada
Davant d'aquesta situació, el grup republicà demana abandonar el que considera una gestió "improvisada" i aposta per reprendre el diàleg amb totes les parts implicades per resoldre el conflicte de fons.
ERC defensa que Vallhonesta ha de ser un espai gestionat de manera pública, transparent i participada, i no un punt de conflicte. Segons el grup, l'objectiu ha de ser garantir que aquest patrimoni sigui realment "un espai del poble i per al poble".
El propietari de la finca acusa l'Ajuntament de col·laborar amb la immatriculació
El propietari de la finca Serracanta assegura que la superfície immatriculada pel Bisbat de Vic -després de la recuperació derivada de l'anul·lació de la immatriculació de Cal Campaner i el bosc- es limita a un espai molt reduït on hi ha l'ermita i el cementiri. En aquest sentit, adverteix que si l'Ajuntament tira endavant l'Aplec del Panellet en els termes plantejats, s'estaria envaint la seva finca. També recorda que durant 320 anys la festa s'ha celebrat sense conflictes entre propietaris, veïns de Vallhonesta i, en les darreres dècades, amb el Centre Excursionista, i atribueix la problemàtica actual a la immatriculació del Bisbat amb la "conformitat municipal".