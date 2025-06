81 alumnes de secundària de Manresa completen el programa Laboràlia

Un total de 81 alumnes de segon cicle de secundària de Manresa han posat punt final aquest dimarts a la seva participació en el programa Laboràlia del curs 2024-2025. La cerimònia de cloenda, que ha tingut lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament, ha reconegut l'esforç dels joves i el paper de les escoles i entitats col·laboradores en aquesta iniciativa educativa que arriba enguany a la seva 22a edició.

Un projecte per orientar i motivar els joves

Laboràlia és un projecte impulsat per l'Ajuntament de Manresa amb el suport de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona i l'autorització del Departament d'Educació de la Generalitat. La iniciativa té com a objectiu facilitar l'èxit educatiu dels alumnes, especialment en la fase final de l'ensenyament obligatori, tot apropant-los al món laboral a través d'activitats pràctiques i orientació professional.

Representació institucional i reconeixement a l'alumnat

A l'acte de cloenda hi han participat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Educació, Pol Huguet, i el regidor d'Ocupació i Emprenedoria, Lluís Vidal Sixto, així com membres dels equips docents dels centres participants. Durant l'esdeveniment, s'han lliurat diplomes als alumnes i s'ha fet una valoració conjunta dels aprenentatges adquirits.

L'alcalde ha felicitat els joves per la feina feta i els ha encoratjat a continuar estudiant i aprofitant les oportunitats de formació: "Laboràlia és un pont entre l'aula i el món laboral, que us ajuda a descobrir el vostre camí i a preparar-vos millor per al futur", ha destacat.

Participació de deu centres de Manresa

Els alumnes provenen de deu instituts i centres educatius de la ciutat: Institut Pius Font i Quer, Institut Cal Gravat, Institut Lluís de Peguera, Institut Guillem Catà, Institut Lacetània, Institut SIS, Institut Escola Manresa (Joviat), FEDAC, La Salle i Col·legi Ave Maria.

Formació pràctica en diversos àmbits

El programa Laboràlia ofereix als participants una aproximació pràctica a diferents oficis i sectors professionals mitjançant tastets formatius. Enguany s'han ofert nou especialitats, distribuïdes en set sessions de treball, amb un total de 63 dies de formació i 221 hores lectives.

Els tastets s'han impartit en diferents espais de la ciutat: cinc d'ells -Arts, Imatge digital, Salut i Esport, Animació sociocultural i Orientació laboral- al Casal de les Escodines; el tastet d'Administració i el de Llauneria a l'Espai Jove Joan Amades; el de Perruqueria en un local del Gremi Artesà Comarcal de Perruqueries i Estètica del Bages, i finalment, el d'Electrònica i TIC al local de la cooperativa Cultura del Bé Comú.

Més de dues dècades d'impacte educatiu

Des de la seva creació l'any 2002, Laboràlia ha estat una eina clau per millorar la motivació i la continuïtat formativa dels joves. A través del contacte directe amb activitats professionals, el programa contribueix a fer més atractiva l'educació i a obrir camins laborals per a l'alumnat que es troba en el tram final de l'ESO. Amb la cloenda d'aquesta 22a edició, Manresa referma el seu compromís amb una educació inclusiva i adaptada als reptes del món actual.