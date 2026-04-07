Cardona tanca la Setmana Santa amb un augment del 15,5% de visitants

Cardona ha registrat una Setmana Santa molt positiva amb un increment del 15,5% de visitants respecte a l'any passat. Durant el període festiu s'han venut més de 8.200 tiquets turístics, amb especial afluència a la Muntanya de Sal i al Castell.
Més de 8.200 visitants i xifres a l'alça
Cardona ha tancat la Setmana Santa amb un total de 8.229 tiquets turístics venuts entre el cap de setmana de Rams i dilluns de Pasqua, una xifra que representa un increment del 15,5% respecte al 2025 i els millors resultats des del 2019.
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ha estat l'espai més visitat, amb 5.090 tiquets venuts, gairebé un 10% més que l'any passat. Per la seva banda, el Castell de Cardona ha registrat 3.115 visitants, amb un augment destacat del 37,2%. En aquest cas també s'hi inclouen les visites a la Col·legiata de Sant Vicenç.
Divendres Sant, jornada de màxima afluència
El dia amb més afluència ha tornat a ser Divendres Sant, amb un total de 1.577 tiquets venuts en una sola jornada. Les visites teatralitzades, especialment dirigides al públic familiar, han tornat a esgotar la majoria de sessions, consolidant l'atractiu de la destinació per aquest segment de visitants.
A més de les visites habituals, la Fundació Cardona Històrica ha programat activitats temàtiques al centre històric, com les rutes Les Senyores de Cardona, la Casa Combelles i el Portal i el Casal de Graells.
Activitat turística complementària i bones perspectives
L'Oficina de Turisme ha atès més de 730 persones durant aquests dies, mentre que la Casa dels Gegants ha rebut més de 360 visitants.
Segons el director general de la Fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, els resultats han complert les expectatives del dispositiu, que ha inclòs més de 250 visites guiades programades.
Després d'aquestes dades, Cardona ja es prepara per al pont de l'1 de maig, durant el qual es tornaran a oferir horaris especials als principals espais turístics com la Muntanya de Sal, el Castell i el Centre Històric.