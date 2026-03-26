Cardona inicia la restauració de la façana principal de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Cardona ha iniciat els treballs de restauració de la façana principal de l'edifici consistorial, amb l'objectiu de conservar i posar en valor aquest element inclòs en el catàleg de béns municipals. La intervenció forma part de l'estratègia de preservació del patrimoni arquitectònic de la vila i de manteniment d'un dels edificis més emblemàtics del nucli històric.
Una actuació en diverses fases
Aquesta primera fase, amb una durada aproximada de dos mesos, se centra exclusivament en la façana principal. Posteriorment, està previst completar la intervenció amb la instal·lació d'il·luminació ornamental i, en una tercera fase, abordar la restauració de les façanes laterals de l'edifici.
Recuperació dels elements originals
Els treballs previstos respectaran la composició i l'aparença general de l'edifici, tot millorant-ne les condicions de conservació. L'actuació inclou la recuperació de la pedra natural, l'escut heràldic i altres elements ornamentals, així com la restauració de les baranes i reixes metàl·liques per preservar-ne les característiques originals.
A més, es duran a terme tasques de reparació de les parts més malmeses del revestiment i la reorganització puntual del cablejat visible, amb l'objectiu de millorar la imatge del conjunt i garantir una intervenció respectuosa amb el seu valor patrimonial.
Un edifici amb segles d'història
L'edifici de l'Ajuntament té el seu origen en un antic casal documentat des del segle XIV i ha experimentat diverses transformacions al llarg del temps. L'aspecte actual de la façana respon a la reconstrucció realitzada entre els anys 1941 i 1944.
Situat a la plaça de la Fira, en un espai central del municipi i sobre l'antic recinte murat, l'edifici esdevé un referent dins del conjunt urbà, juntament amb els edificis parroquials de Sant Miquel.
La regidora d'Urbanisme, Helena Arnaste, ha destacat que "aquesta actuació ens permet conservar i posar en valor un edifici que esdevé referent dins l'entorn en el qual es troba", i ha remarcat la voluntat d'intervenir-hi amb criteris respectuosos amb el patrimoni.
Inversió i afectacions
El cost total de la restauració de la façana principal és de 96.096,37 euros, dels quals 75.021 euros provenen d'una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Durant l'execució de les obres, es preveuen itineraris segurs d'accés i una senyalització adequada per minimitzar les molèsties. La intervenció s'ha planificat per interferir el mínim possible en el funcionament habitual de l'Ajuntament i en la mobilitat de l'entorn.