Creativitat, vincles i vi a la fresca: la Notworking Clandestina transforma el networking a la DO Pla de Bages

Més de setanta professionals de disciplines creatives es van reunir aquest dimecres al vespre en un esdeveniment singular: la Notworking Clandestina. La cita, organitzada per l'equip impulsor dels Premis Notworking, va tenir lloc al celler Fargas-Fargas, amb vistes privilegiades a Montserrat, i va defugir les convencions habituals del networking. En lloc de targetes i presentacions formals, hi va haver consignes secretes, jocs col·laboratius, música i bon vi. L'objectiu: tornar a connectar amb l'essència creativa i construir comunitat.

Una trobada poc convencional al cor del Pla de Bages

El celler Fargas-Fargas, situat en un entorn privilegiat amb vista a la muntanya de Montserrat, va ser l'escenari d'una trobada diferent: la Notworking Clandestina, una iniciativa que proposa una nova manera d'entendre les connexions professionals dins del món creatiu.

Organitzada per La Notworking, l'equip impulsor dels Premis Notworking celebrats el passat mes de març, la jornada va reunir més de setanta persones provinents de disciplines com el disseny gràfic, la comunicació, l'audiovisual, el món editorial i l'escena cultural.

Xarxes que no semblen xarxes

A diferència d'una sessió de networking tradicional, la Notworking Clandestina va deixar de banda les targetes de visita i les presentacions convencionals. En el seu lloc, els assistents van rebre una consigna secreta, van participar en jocs creatius i van compartir confidències professionals en un ambient distès, enmig de vinyes, música i bon menjar.

L'objectiu de la trobada era clar: crear vincles genuïns entre persones creatives, alliberades de la pressió de vendre's o de demostrar res. “Necessitàvem un espai segur on les persones creatives poguessin desconnectar de la pressió comercial i tornar a connectar amb la nostra essència”, explica Lara Roca, una de les organitzadores. “La Notworking vol ser una eina per cuidar-nos, escoltar-nos i generar comunitat”, afegeix.

Música, gastronomia i més que vi

El programa de la trobada va combinar una oferta gastronòmica a càrrec de Rock ‘n' Raola, maridada amb vins de la DO Pla de Bages, amb una sessió musical de DJ Robert Sim. L'ambient de la nit, entre ceps i fanalets, va afavorir converses íntimes i connexions autèntiques, entre brindis i confidències creatives.

L'elecció del celler Fargas-Fargas, un espai amb una llarga tradició vinícola i una aposta per la proximitat i la sostenibilitat, no va ser casual. La trobada buscava una connexió real amb el territori i el talent local, com ja havia quedat palès en l'edició dels Premis Notworking d'enguany.

Nous formats per a una comunitat viva

En el transcurs de la vetllada, l'equip organitzador va anunciar la pròxima convocatòria: el Sopar de Nadal Notworking Project X-MAS, previst per al 21 de novembre, que es planteja com una nova trobada creativa i vivencial per seguir teixint xarxa.

Amb aquestes propostes, La Notworking vol consolidar-se com molt més que una cita puntual. L'objectiu a mitjà i llarg termini és crear una comunitat crítica, viva i creativa, que explori nous formats per visibilitzar el talent emergent i consolidat, però també per repensar la manera com els professionals del sector es troben i es relacionen.

A la pràctica, això vol dir fugir de la formalitat, trencar amb les dinàmiques tradicionals del mercat i generar espais d'escolta i col·laboració. L'èxit de la convocatòria, amb una nodrida participació i una rebuda entusiasta, fa pensar que la fórmula ha arribat per quedar-se.

La Notworking Clandestina ha demostrat que hi ha una altra manera d'entendre el networking: més humana, més lúdica i, sobretot, més fidel als valors de la creativitat. I tot plegat, entre vinyes, sota el cel del Pla de Bages i amb Montserrat a l'horitzó.