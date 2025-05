El Bages presenta un nou servei gratuït per a la transició energètica de les empreses

La Cambra de Comerç de Manresa ha acollit aquest dilluns la presentació pública de les Oficines Empresarials de Transició Energètica (OETE) al Bages. El nou servei és completament gratuït per a les empreses i pretén donar un impuls a les energies renovables i la descarbonització en el teixit empresarial de la comarca. També s'oferiran assessoraments individualitzats en l'àmbit energètic, auditories per l'estalvi econòmic i elaboració de projectes tècnics per la instal·lació d'energia renovable.

A la comarca del Bages el servei de les OETE serà pioner i oferirà de manera directa per part d'agents empresarials del territori amb llarg bagatge i amb especialització en diversos àmbits com són l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, la Cambra de Comerç, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i el Gremi d'Instal·ladors. Es tracta d'un nou servei que compta amb el finançament de l'Institut Català de l'Energia, i el suport i coordinació del Consell Comarcal del Bages que farà d'enllaç amb els ajuntaments i el conjunt d'agents, establint una aliança estratègica publico privada per promoure les energies renovables en el teixit empresarial.

La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Silvia Gratacós, ha agraït el suport d'ambdues institucions i la confiança dipositada en els quatre agents específics del territori per prestar un servei que "genera interès per a tot el teixit de petites i mitjanes empreses que necessita que els acompanyin i orientin per seguir avançant". Per la seva banda, la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages, Marta Viladés, ha destacat la importància que "quatre entitats tant arrelades, amb gran especialització i fort contacte amb les empreses ofereixin aquest servei” i “ha destacat la importància d'aquestes col·laboracions publico privades per ajudar akl creixement empresarial i sostenible del Bages". Finalment el cap d'Energies Renovables de l'ICAEN, Francesc Vidal, ha posat d'exemple el Bages per aquesta aliança entre l'administració i les empreses i ha apuntat que "les OETE pretenen facilitar que la transició energètica arribi també a les petites empreses".

Les quatre entitats que lideren les OETE comencen a oferir des d'aquest maig els serveis a les empreses. Malgrat l'objectiu és el mateix, cada entitat centra les seves actuacions en els seus àmbits d'especialització. Així, la Cambra de Comerç de Manresa cobreix el conjunt de comerços i petites empreses de la comarca i ofereix estudis energètics gratuïts, tramitació d'ajuts, i acompanyament en l'estalvi de factures. L'Assocació d'Empresaris de Bufalvent centra les seves actuacions en els polígons de Manresa i ofereix assessorament previ i ampliació del nombre de socis de Manresa Il·lumina. Per la seva banda, l'acompanyament en una fase més avançada l'oferiran el CETIM i el Gremi. CETIM oferirà elaboració d'informes tècnics de projectes i el Gremi, formacions, orientació post tècnica i assessorament a empreses instal·ladores.