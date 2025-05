La Taula per la Seguretat constata una millora en la convivència a Manresa i reforça la prevenció amb joves

El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest dijous a la tarda la desena Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència. Hi han participat una trentena de persones entre representants municipals, cossos de seguretat, entitats i institucions. Presidida per l'alcalde Marc Aloy i el regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, la trobada ha servit per fer balanç de les actuacions desplegades i per compartir dades i perspectives de futur.

L'alcalde ha destacat que "la situació a la ciutat és més tranquil·la" i ha remarcat els esforços per enfortir el cos policial i millorar la prevenció. Aquest mes de maig s'han incorporat vuit nous agents i al juny se n'afegiran dos més, arribant als 106 efectius -la xifra més alta en 15 anys-. El 2025 es convocaran set places més per mantenir aquesta línia de reforç.

Controls, càmeres i comissaria de proximitat

Un dels àmbits amb més incidència ha estat el de la seguretat viària. Entre gener i abril s'han fet 823 proves d'alcoholèmia, un augment del 301% respecte al mateix període de 2024, amb un descens significatiu en el percentatge de positius. També han crescut les denúncies per excés de velocitat (de 374 a 815) i per infraccions relacionades amb l'ús del patinet (de 62 a 75).

Entre les mesures recents també hi ha la nova comissaria compartida entre Policia Local i Mossos d'Esquadra al passeig de la República, la contractació de vigilants privats per descarregar funcions policials, el desplegament del Grup Omega contra la delinqüència urbana i la instal·lació de noves càmeres de videovigilància.

A més, s'ha presentat un primer balanç de l'app de seguretat per a comerços, amb 135 establiments adherits i un centenar d'avisos, la meitat per detectar persones sospitoses.

Baixen els delictes amb violència, però pugen els furts i les baralles

Les dades policials mostren una reducció dels delictes amb violència durant el primer quadrimestre de 2025 respecte a l'any anterior: robatoris amb violència (-62%), amb força (-11%), a domicilis (-35%) o a l'interior de vehicles (-36%). També baixen les denúncies per ocupacions i les agressions sexuals.

En canvi, creixen els furts (+20%), els danys (+13%), les agressions dins l'àmbit familiar (+30%) i les lesions per baralles (+47%). Amb tot, l'índex de criminalitat a Manresa se situa en 52,6 delictes per cada mil habitants, 13,4 punts per sota de la mitjana catalana.

Prevenció en joves: esport, espais oberts i intervenció comunitària

Els programes de prevenció amb joves en risc iniciats el 2024 comencen a donar resultats positius. S'han activat línies d'acció universals, com el foment de l'esport a l'aire lliure (amb 350 participants), el projecte Patis Oberts, el reforç d'activitats extraescolars dins el PMOE (amb 4.585 alumnes) i l'Espai Èmfasi per acompanyament emocional. En paral·lel, s'han desplegat iniciatives com Fil de Contes o Juguem a les places, pensades per afavorir l'ús saludable de l'espai públic.

Pel que fa a la intervenció directa, s'està actuant amb joves que presenten més risc social o conductes conflictives. S'han contactat 172 joves en medi obert i es fa seguiment estable de 35, dels quals només dos han reincidit.

Aquest treball es coordina a través d'un equip interdisciplinari que inclou diverses regidories, els Mossos, la Policia Local i el Departament de Justícia Juvenil, i demostra el compromís de Manresa amb una política de seguretat integral, preventiva i socialment responsable.