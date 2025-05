ProManresa impulsa un nou cicle de Trobades Inspiradores per reforçar les indústries creatives locals

ProManresa, l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Manresa, ha posat en marxa un nou cicle de les Trobades Inspiradores, amb l'objectiu de donar suport al teixit creatiu i cultural de la ciutat i la comarca. Aquestes sessions busquen fomentar la inspiració i el coneixement compartit a través de l'experiència de professionals reconeguts que exposen els seus projectes en entorns pensats per estimular la creativitat.

El programa, que va començar dijous 29 de maig, posa el focus en la visibilització de projectes locals, l'aprenentatge continu i la creació de xarxes de contactes entre empreses, autònoms i agents del sector. Les trobades estan adreçades especialment a persones emprenedores i empreses vinculades a les arts visuals, escèniques, audiovisuals, el disseny, l'arquitectura, la comunicació, la creació digital i altres àmbits del sector cultural i creatiu de Manresa i el Bages.

En aquesta nova edició, destaca la participació de la dissenyadora gràfica Núria Vila, que impartirà una sessió sobre disseny sostenible; la visita als estudis de Sotaterra Estudi SCCL, que explicarà com construir marques amb valors, i la intervenció de l'arquitecta Roser Ollé, que parlarà sobre el paper de l'espai físic en els processos creatius.

El cicle continuarà el 13 de juny amb una jornada especial al Museu de Manresa, centrada en la relació entre creativitat i intel·ligència artificial sota el títol Creativitat en temps d'IA: Amenaces vs. oportunitats per a la indústria creativa. El programa es completarà el 19 de juny amb una sessió de networking, una trobada empresarial informal adreçada a fomentar el contacte i les sinergies entre professionals del sector.

Amb aquesta iniciativa, ProManresa aposta per combinar conferències, casos d'èxit i espais de debat per reforçar la competitivitat, el creixement i la capacitat d'adaptació del sector creatiu local. Tot plegat, s'emmarca dins la tasca de l'agència per impulsar el desenvolupament econòmic, fomentar la creació d'ocupació de qualitat i donar suport a l'emprenedoria a Manresa i el seu entorn.

Per a més informació i inscripcions, cal entrar al web de ProManresa.