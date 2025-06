Gemma Fontané, nova presidenta de Pimec Joves Catalunya Central

El Comitè Executiu de Pimec ha nomenat Gemma Fontané com a nova presidenta de Pimec Joves a la Catalunya Central. L'empresària manresana, directora de la consultoria digital Orvit Digital, assumeix el repte amb la voluntat de generar oportunitats, enfortir el teixit empresarial i promoure aliances entre joves emprenedors del territori.

Nous reptes per al lideratge empresarial jove

Fontané afronta aquesta nova etapa "amb molta il·lusió, energia i determinació per aportar valor" i per "treballar des de la proximitat i la col·laboració". Entre els seus objectius destaca la voluntat de situar les comarques centrals com un territori atractiu per emprendre i innovar, enfortir l'ecosistema empresarial local i impulsar projectes empresarials joves capaços de generar ocupació de qualitat i integrats amb el territori.

També considera fonamental facilitar el contacte i la creació de sinergies entre els joves empresaris de la Catalunya Central per intercanviar coneixement i afavorir col·laboracions. En aquest sentit, ha identificat alguns dels reptes principals que afronten els joves emprenedors: la innovació, la millora de la productivitat, la captació de talent i el treball en xarxa.

Una trajectòria consolidada en el món digital

Gemma Fontané és sòcia i directora d'Orvit Digital, una consultoria digital amb seu a Manresa especialitzada en SEO, SEM, analítica web i Business Intelligence. És també professora de màrqueting digital en escoles professionals i empreses, i col·labora habitualment amb mitjans especialitzats a escala nacional i internacional. Ha participat com a ponent en diverses conferències del sector arreu d'Europa.

Com a nova presidenta de la sectorial jove de Pimec, Fontané ha reivindicat la importància de la col·laboració publicoprivada per fomentar aliances que ajudin a "accelerar el creixement i la competitivitat de les empreses joves en un mercat cada vegada més complex".