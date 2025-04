La Fira de l'Ocupació del Bages ofereix més de dos-cents llocs de treball

Una trentena d'empreses han ofert aquest dijous més de dos-cents llocs de treball a la vuitena edició de la Fira de l'Ocupació del Bages, un esdeveniment que connecta persones que busquen feina amb empreses que busquen treballadors. La fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa i l'Ajuntament de Manresa i és l'acte central de la Setmana de l'Ocupació del Bages, que programa diverses activitats per promoure l'ocupació de qualitat a la comarca. A l'hora de tancar l'havien visitat prop de cinc-centes persones, una xifra inferior a la de l'anterior edició, quan va rebre al voltant de set-cents visitants. Des de la Cambra de Comerç de Manresa s'atribueix aquesta davallada, entre altres factors, a la millora del mercat laboral, que fa que hi hagi menys persones en situació de cerca de feina.

En el marc de la visita a la fira, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha apuntat que "l'ocupació és la millor política social, i d'aquí la importància dels esdeveniments que estem fent al llarg de tota la setmana, amb la fira com a acte principal". Per la seva part, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós, ha destacat "que la fira creix any rere any i en aquesta edició hem omplert tot l'espai disponible, amb rècord d'empreses participants. Això demostra que és una bona eina per trobar professionals".

La fira es complementa amb una àmplia oferta d'activitats, com ara la possibilitat de revisar el currículum de manera individualitzada i fer-se una foto professional, tallers per treballar les competències i les habilitats, dinàmiques de grup i pràctiques d'elevator pitch. En total, un centenar de persones han participat d'aquestes propostes.

Les empreses presents a la fira han estat el Gremi d'Instal·ladors del Bages-Berguedà, Vanderlande, Oliva Torras, Top Cable, Ausa, Forminsa, Viscola, Masats, Thor Especialidades, Macsa, Sant Andreu Salut, Ampans, Deporvillage, Carrefour, Grup Vilà Vila, Eurecat, El CAE, Fundació Althaia, Construccions 360+, Avinent Group, Cots i Claret, ICL Iberia, L'Agrícola Regional, Constructora d'Aro, Eix Estels, Decathlon, Montana Colors i Tecnical. Prop d'un 60% ja hi van participar l'any passat i de les que no, algunes ho havien fet en anteriors edicions.

El talent jove al Bages

Com a prèvia de la fira, la Cambra va acollir dimecres la jornada El talent jove al Bages: reptes, oportunitats i futur al mercat laboral. Va estar organitzada amb la col·laboració de l'alumnat del CFGS d'Administració i Finances de l'Escola Montserrat i hi van participar professionals de l'àmbit dels recursos humans d'empreses com Tous o UVE Solutions, professionals de selecció de personal, joves emprenedors, tècnics d'ocupació i alumnes i professors del centre.

La Fira de l'Ocupació del Bages forma part de les accions que porta a terme la Cambra de Comerç de Manresa dins del programa Talento Joven d'impuls de l'ocupació juvenil en el marc de la Garantia Juvenil i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.