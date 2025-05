La Fiscalia demana sis anys de presó a un exdirectiu de la fusterera Pymsa de Manresa

La Fiscalia demana sis anys de presó a un exdirectiu de l'empresa manresana Pymsa -dedicada a tractar fusta- per dos delictes continuats contra el medi ambient. Concretament, per contaminació acústica i atmosfèrica. Així ho ha avançat aquest dimecres El Periodico i ho ha confirmat l'ACN. Segons es detalla en l'escrit de Fiscalia, les emissions de creosota -un derivat del petroli utilitzat en els tractaments- van generar un "risc greu" per a la salut dels veïns de la fàbrica. La creosota està catalogada com una substància cancerígena, i la inhalació dels gasos podria haver provocat "un increment de la incidència del càncer". La Fiscalia també multa Pymsa amb 720.000 euros i la mateixa quantitat per Pymsaforest, participada per la primera.

En l'escrit de fiscalia es recull com des de fa més de vint anys s'han anat produint queixes per part dels veïns per la por que generava la contaminació acústica de la fàbrica i la pol·lució aèria dels compostos i el risc que això tenia per a la seva salut. L'escrit reflexa la "situació de desesperació" dels veïns per les molèsties que els ocasionava l'activitat de Pymsa, així com també els efectes nocius de les emissions derivades de l'ús de la creosota, les quals no concordaven amb la normativa. Les queixes van derivar en diverses denúncies i en l'obertura d'expedients sancionadors per part de l'Ajuntament de Manresa i també de la Generalitat.

Malgrat els diversos procediments administratius engegats -l'escrit en recull fins a dotze en 16 anys-, mai no es va aconseguir que l'empresa adoptés "accions efectives" per fer-hi front. La Fiscalia considera que l'empresa i l'exdirectiu "eren plenament conscients del risc mediambiental que generava l'activitat així com les greus conseqüències que la seva conducta podia tenir per a la salut física i mental dels veïns".

En alguna de les proves que es van fer per determinar la qualitat de l'aire a l'interior i exterior dels domicilis -realitzat per tècnics de la Generalitat- es va identificar "una concentració molt superior de compostos". Es tractava de substàncies com ara el toluè, indan, fenol, naftalè o metil naftalè, algunes d'elles cancerígenes. També es donava el cas que gairebé totes les substàncies identificades a casa dels veïns eren les mateixes que es van detectar també a les mostres extretes de les instal·lacions de l'empresa acusada.

La Fiscalia demana a Pymsa i Pymsaforest una multa de 720.000 euros a cadascuna, a raó de 500 euros diaris per un període de dos anys per cada delicte reiterat de contaminació que se'ls imputa. L'òrgan judicial també demana que es prohibeixi a les empreses executar cap activitat d'impregnació de pals de fusta amb creosota per un període de quatre anys. L'exdirectiu de l'empresa també haurà de pagar una multa de 21.600 euros i tindrà inhabilitació especial per a professió o ofici relacionat amb la creosota per un període de tres anys. També se'ls reclamen les costes processals.