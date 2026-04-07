L'atur baixa al Bages i al Moianès, però Manresa encara està per sobre de l'11%

L'atur registrat continua a la baixa al Bages i al Moianès durant el mes de març, en línia amb la tendència general de la demarcació de Barcelona. Tot i la millora, Manresa manté una taxa elevada, mentre que municipis petits presenten grans contrastos en els nivells d'atur.
Descens generalitzat de l'atur al territori
El mes de març s'ha tancat amb una reducció de l'atur tant al Bages com al Moianès, seguint la dinàmica de la demarcació de Barcelona, on el nombre de persones desocupades ha baixat un 0,7% respecte al febrer i un 1,8% en comparació amb fa un any.
En el conjunt del Bages, s'han registrat 8.295 persones aturades, amb un descens mensual del 1,1% i una taxa d'atur del 9,4%. Pel que fa al Moianès, el nombre de desocupats se situa en 577 persones, amb una taxa del 7,7% i una baixada mensual del 1,4%.
Aquesta evolució confirma una tendència positiva compartida per totes les comarques de la demarcació, que han registrat descensos sense excepció.
Manresa es manté amb una taxa elevada
A nivell municipal, Manresa continua concentrant el gruix de l'atur al Bages, amb 4.189 persones desocupades. Tot i una reducció mensual del 1,53% i interanual del 4,01%, la capital del Bages manté una taxa d'atur del 11,33%, clarament per sobre de la mitjana comarcal.
Aquesta dada situa Manresa entre els municipis amb més pressió d'atur de la comarca, malgrat la millora dels darrers mesos.
Moià també redueix l'atur
Al Moianès, Moià registra 295 persones aturades, amb una baixada del 2,64% respecte al mes anterior i del 5,14% en comparació amb l'any passat. La taxa d'atur al municipi se situa en el 8,5%, per sota de la de Manresa i també per sota de la mitjana del Bages i el Moianès, fet que confirma una situació relativament més favorable dins l'entorn comarcal.
Grans diferències entre municipis del Bages
Les dades evidencien contrastos importants dins la comarca. Entre els municipis amb més taxa d'atur destaquen Marganell (13,29%), Sant Vicenç de Castellet (11,14%) o la mateixa Manresa (11,33%).
En canvi, altres municipis presenten nivells molt més baixos, com Mura (2,54%), Castellfollit del Boix (4,86%) o Sant Mateu de Bages (5,41%).
Aquestes diferències responen en gran part a la dimensió i estructura econòmica de cada municipi, amb taxes més elevades en zones més poblades o amb més dependència de sectors vulnerables.
Context positiu a la demarcació de Barcelona
En el conjunt de la demarcació, l'atur registrat se situa en 241.881 persones, la xifra més baixa en un mes de març des del 2008, amb una taxa del 8,4%. La reducció ha estat generalitzada en la majoria de sectors, especialment a la construcció, i també s'ha notat més entre dones i joves menors de 25 anys.
En aquest context, tant el Bages com el Moianès consoliden una tendència a la baixa que, tot i ser positiva, encara deixa marges de millora importants en municipis com Manresa, on l'atur continua per sobre dels nivells desitjables.