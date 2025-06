Manresa incorpora un cercador intel·ligent amb IA al web per facilitar els tràmits municipals

L'Ajuntament de Manresa ha integrat un recomanador de tràmits basat en Intel·ligència Artificial (IA) a la seva seu electrònica amb l'objectiu de fer més fàcil i intuïtiva la relació entre administració i ciutadania. El nou sistema, pioner a nivell local, permet accedir a tràmits amb descripcions en llenguatge natural i optimitza el temps i l'accessibilitat per part de les persones usuàries.

Un pas cap a una administració més accessible

La nova eina posada en marxa per l'Ajuntament de Manresa suposa un pas endavant en la digitalització i simplificació dels serveis públics. Es tracta d'un cercador intel·ligent que utilitza Intel·ligència Artificial per ajudar les persones a localitzar el tràmit que necessiten, fins i tot si no en coneixen el nom exacte. Això suposa un canvi substancial respecte al model tradicional, en què calia navegar entre menús o disposar de coneixements previs.

Amb aquesta tecnologia, el consistori busca reduir les barreres digitals i facilitar l'accés als serveis municipals a tota la població, especialment aquells col·lectius que poden tenir més dificultats per orientar-se en entorns administratius complexos.

Com funciona el nou sistema amb IA?

El funcionament del nou cercador és molt senzill. Només cal escriure en llenguatge natural una frase com "vull obrir un negoci", "vull apuntar el meu fill a una activitat extraescolar" o "he canviat de domicili i vull comunicar-ho". A partir d'aquesta entrada, el sistema interpreta la petició i retorna les opcions més adients, amb els enllaços directes als tràmits disponibles.

El recomanador es troba integrat dins la seu electrònica de l'Ajuntament i funciona com a complement del cercador clàssic per nom de tràmit, així com de la llista completa de gestions disponibles. Això permet que cada usuari triï el sistema que li sigui més còmode.

Un sistema més eficient i personalitzat

A més de millorar l'experiència de la ciutadania, aquest sistema intel·ligent permet a l'Ajuntament obtenir dades agregades sobre les consultes més freqüents. Això facilitarà adaptar els serveis a les necessitats reals i introduir millores contínues en la relació amb la ciutadania. L'objectiu és que la tramitació electrònica no sigui només més ràpida, sinó també més humana i comprensible.

Aquest enfocament reforça la voluntat del consistori d'oferir un servei públic àgil, eficient i adaptat als nous temps, que combini tecnologia i proximitat. Amb la nova eina, s'afavoreix també la transparència i la proactivitat per part de l'administració.

Una eina pensada per a tothom

El consistori destaca que aquest nou sistema està pensat per ser utilitzat per qualsevol persona, amb independència del seu nivell de coneixements informàtics. No es tracta només d'un avenç tecnològic, sinó d'un pas cap a una administració més inclusiva i empàtica.

Amb aquesta integració de la Intel·ligència Artificial, Manresa se situa a l'avantguarda de la modernització administrativa en l'àmbit municipal i obre la porta a futures aplicacions digitals centrades en l'usuari.

El cercador ja està actiu i es pot provar accedint a la seu electrònica de l'Ajuntament de Manresa.