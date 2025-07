A partir del dilluns 14 de juliol, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posarà en funcionament un nou tràmit telemàtic per a la comunicació d'obres menors, que permetrà iniciar-les de forma immediata un cop completat el procediment. El nou sistema, totalment digital, ha estat presentat aquest dimecres als col·legis professionals i gremis que habitualment tramiten aquest tipus d'intervencions.

Fins ara, les persones interessades a realitzar una obra menor havien de presentar la sol·licitud presencialment o per via telemàtica, esperar la resolució, efectuar el pagament i, només llavors, podien començar l'obra. Amb el nou sistema, tot el procediment es pot fer a través de la seu electrònica municipal, amb una tramitació automàtica que elimina temps d'espera i duplicitats.

L'alcalde Joan Carles Batanés ha destacat que "és una bona notícia per a la ciutadania i també per als col·legis professionals, ja que es fa un pas endavant cap a la simplificació i la immediatesa, un nou tràmit on hi guanyem tots".

Tramitació àgil i sense esperes

El nou model permet:

Presentar la comunicació d'obres de manera immediata.

Autoliquidar les taxes i l'impost sobre construccions (ICIO) per transferència bancària.

Adjuntar el comprovant de pagament al moment.

Iniciar l'obra de forma immediata amb el justificant generat, sense haver d'esperar cap resolució formal.

Aquest tràmit està pensat per a intervencions com reformes de banys o cuines, pintura, canvis de paviment, instal·lació de falsos sostres o substitució de fusteries, entre d'altres actuacions considerades com a obres menors.

Reconeixement del sector professional

Durant la presentació, diversos representants dels col·legis professionals van valorar positivament l'impuls digital del consistori. Claudina Relat, presidenta de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi d'Arquitectes, va felicitar l'Ajuntament per "tenir la valentia de fer aquest pas des d'un ajuntament petit".

També Conxi Pladellorens, delegada al Bages, Berguedà i Anoia del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, va remarcar que "és un pas molt important cap a la simplificació per als professionals".

Josep Alias, president del Gremi de Constructors, va subratllar que és una bona iniciativa, però que caldrà "estar amatent per tenir garanties sobre les empreses que executen les obres", alertant de la necessitat de mantenir els estàndards de qualitat i seguretat.

Reducció dràstica de terminis

El cap de l'àrea de Territori, David Aaron López, va exposar que, fins ara, des del moment en què un ciutadà feia la sol·licitud fins que rebia l'autorització, podien passar entre 3 i 5 mesos. Amb el nou sistema, es podrà començar l'obra de manera immediata, i l'Ajuntament validarà la documentació tècnica i econòmica en un termini màxim de 5 dies.

Més digitalització, més accessibilitat

Amb aquest nou tràmit, l'Ajuntament de Sant Fruitós fa un pas decidit en la digitalització dels serveis municipals, apostant per una administració més moderna, eficient i centrada en les necessitats del veïnat. El consistori també manté actiu el servei de tramitació assistida per a les persones que necessitin suport en la realització de tràmits electrònics.

Per a més informació o per iniciar el tràmit, es pot consultar la seu electrònica municipal o contactar amb el servei d'atenció ciutadana a través del correu electrònic comunicacio@santfruitos.cat.