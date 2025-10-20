Bons resultats del CT Judo Bages i Moianès a la Copa Catalunya júnior amb tres ors i vuit podis

El Centre de Tecnificació de Judo Bages i Moianès (CTJBM) ha tancat amb èxit la seva participació a la Copa Catalunya Júnior 2025, amb un total de vuit medalles -tres d'or, una de plata i quatre de bronze- i tres cinquenes posicions. Els bons resultats confirmen el nivell competitiu i la solidesa del projecte formatiu que impulsen els clubs Esport7 i Judo Moià.
Tres ors per a Lozano, Domínguez i De Palma
Els tres ors del CTJBM han arribat de la mà de Guillem Lozano (Esport7, -90 kg), Berta Domínguez (Esport7, -63 kg) i Luca de Palma (Esport7, -70 kg), tots tres protagonitzant combats de gran intensitat i domini tècnic.
A més, Biel Perau (Esport7, -73 kg) ha aconseguit una brillant medalla de plata, després d'una trajectòria impecable fins a la final.
Quatre bronzes i tres cinquenes posicions
Els quatre bronzes han estat per a Àlex Llamas (Esport7, -60 kg), Jan Perau (Esport7, -66 kg), Dumi Croitor (Esport7, -73 kg) i Adrià Serrat (Club Judo Moià, -81 kg), que han completat un medaller molt repartit entre categories.
També han assolit cinquena posició Julen Muñoz (Esport7, -66 kg), Maica Berruezo (Esport7, -52 kg) i Martina Abad (Esport7, -57 kg), totes tres actuacions molt meritòries en quadres de competició exigents.
Una generació amb futur
El CTJBM ha volgut destacar també la bona feina i l'actitud de tots els participants que han contribuït al resultat global: Arnau Redondo, Lluc Singla, Ramon Soler, Pol Castaño, Miquel Vidal, Sergi Farràs, Arnau Aliberch, Ot Fargas, Júlia Beltran i Ariadna Álvarez, que continuen acumulant experiència competitiva i consolidant-se com a part del relleu del judo bagenc i moianès.