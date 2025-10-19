El Gimnàstic s'emporta el derbi bagenc a Cardona i la Pirinaica també suma tres punts fora de casa

El Gimnàstic Manresa s'ha imposat aquest diumenge al Cardona (0-1) en el derbi bagenc de Primera Catalana, gràcies a un gol d'Albert Rubio al minut 47. La victòria consolida els manresans a la part alta de la classificació, mentre que el Cardona continua immers en la zona baixa. En la mateixa jornada, la Pirinaica també ha sumat tres punts valuosos al camp de la UD Parc (0-1), amb un gol decisiu de Djibo en els darrers minuts del partit.
El Gimnàstic s'imposa en un derbi igualat
El duel entre Cardona i Gimnàstic Manresa ha estat intens i equilibrat. Després d'una primera meitat sense gols, els visitants han obert la llauna només començar la segona part, quan Albert Rubio ha aprofitat una ocasió per marcar l'únic gol del partit.
Tot i els intents dels cardonins per empatar, el marcador ja no s'ha mogut. Amb aquesta victòria, el Gimnàstic Manresa escala fins a la tercera posició de la taula, signant un bon balanç després d'un inici de temporada irregular. En canvi, el Cardona es queda tercer per la cua, amb una única victòria en cinc jornades, i necessita reaccionar per sortir de la zona baixa.
Triomf treballat de la Pirinaica
La Pirinaica ha viscut una jornada positiva després d'imposar-se per 0-1 a la UD Parc. L'equip de la Mion, dirigit per Romans Carrillo, ha trobat el premi del gol a la recta final del partit, amb una diana de Djibo que ha decantat el marcador.
El resultat permet a la Pirinaica continuar escalant posicions i situar-se a la part mitjana de la classificació, confirmant la seva progressiva millora després d'un molt dolent de resultats.
El Joanenc, sense victòries però amb un empat valuós
El Joanenc, per la seva banda, continua sense conèixer la victòria però ha sumat un punt de mèrit al camp del Balaguer (0-0). Tot i mantenir-se a la zona baixa, l'equip ha mostrat solidesa defensiva i capacitat de sacrifici en un desplaçament complicat.
Amb aquests resultats, els equips bagencs de Primera Catalana tanquen una jornada amb sensacions contrastades: triomfs per al Gimnàstic i la Pirinaica, i un empat que dona aire al Joanenc, encara pendent d'estrenar el seu caseller de victòries.