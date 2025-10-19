Gastrorecup torna a Manresa amb un sopar solidari cuinat amb aliments recuperats del malbaratament

La Comunitat Slow Food de la Catalunya Central organitzarà el proper dijous 30 d'octubre el segon sopar de l'aprofitament Gastrorecup, una iniciativa nascuda de la mà de la xef Ada Parellada i que, a Catalunya, enguany arriba a la seva desena edició amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El sopar se celebrarà a la Sala Gòtica del Convent de Santa Clara de Manresa, i la totalitat de la recaptació es destinarà a la Fundació Convent de Santa Clara, en suport a les seves accions socials i culturals.
Una iniciativa per combatre el malbaratament alimentari
El Gastrorecup és una proposta gastronòmica amb una clara vocació ambiental i social. Convida restaurants d'arreu de Catalunya a cuinar amb aliments descartats del circuit comercial, però que encara es troben en perfecte estat per al consum. Aquests productes -fruites i verdures amb defectes estètics, excedents de producció o ingredients sobrers de la distribució- són transformats en plats de qualitat a un preu assequible, amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari.
Els restaurants participants preparen menús improvisats, ja que no saben quins ingredients rebran fins pocs dies abans. Aquesta incertesa es converteix en un atractiu per als comensals, que no poden triar els plats i viuen una experiència culinària sorpresa, sostenible i responsable.
Manresa, l'únic sopar col·lectiu i solidari del país
El Gastrorecup de Manresa tindrà dues característiques que el faran únic dins del conjunt de 70 restaurants participants a Catalunya. D'una banda, serà l'únic sopar cuinat col·lectivament, ja que hi prendran part diversos cuiners de la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central, que uneixen esforços per donar exemple de cooperació i compromís amb el territori.
De l'altra, el sopar tindrà un component solidari destacat: tots els beneficis es destinaran a la Fundació Convent de Santa Clara, entitat amb una llarga trajectòria en projectes socials i culturals a Manresa i la seva àrea d'influència.
Aquest vessant benèfic reforça el missatge central de Gastrorecup: l'alimentació com a eina de transformació social, capaç de generar consciència, reduir el malbaratament i ajudar les persones més vulnerables.
Restaurants implicats i esperit Slow Food
A la cita hi participaran restaurants compromesos amb els valors Slow Food, com El Cau de l'Ateneu, Ígnia, Laida de Manresa, La Sardana i La Xicra d'Artés, Cal Patoi de Navarcles, Mas de la Sala de Sallent i el Quim de l'Obradora de Manresa.
Tots ells comparteixen la filosofia de treballar amb productes locals i de temporada, donant suport a l'economia de proximitat i a la conservació de la biodiversitat alimentària de la Catalunya Central.
Una experiència amb propòsit
El sopar Gastrorecup de Manresa vol ser molt més que un àpat: una trobada per reflexionar sobre la nostra relació amb el menjar, sobre el valor dels aliments i sobre la importància de donar una segona oportunitat al que sovint es descarta.
Amb la seva desena edició, Gastrorecup reafirma el seu paper com a moviment gastronòmic de conscienciació i compromís, i convida a gaudir d'una experiència única on la creativitat culinària, la sostenibilitat i la solidaritat es troben en un mateix plat.
Per a més informació i reserves, es poden consultar les xarxes socials de @slowfood.cc o el web del Gastrorecup.