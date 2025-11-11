El Baxi Manresa buscarà davant el Cluj-Napoca un triomf terapèutic

El Baxi Manresa intentarà superar el sotrac de joc i resultats a la pista del Cluj-Napoca (dimecres, 18.00h. Esport3). Serà el primer cop que l'equip bagenc juga un partit oficial contra un equip romanès. La victòria esdevé gairebé innegociable atesos els darrers mals resultats i el discurs de Diego Ocampo que diu que sempre és més fàcil créixer des de la victòria. El gallec va ser molt crític, i autocrític, després de la desfeta del Baxi Manresa a Múrciai va apel·lar a la responsabilitat individual de tots els membres de l'equip. Amb to calmat, Ocampo va expressar que s'han de canviar coses i que aquests canvis es poden fer de formes molt diferents.
Marc Estany ha parlat un altre cop a la prèvia d'un partit de l'Eurocup. L'ajudant d'Ocampo admet que "la setmana ha estat dura a nivell de resultats. A partir d'aquí, intentem centrar-nos en les coses que depenen de nosaltres i que podem millorar". El manresà ha quedat satisfet amb el nivell d'entrenament del Baxi Manresa el dia previ a enfrontar-se al Cluj-Napoca. Des del cos tècnic de l'equip bagenc només pensen en millorar de cara als propers partits.
El tècnic assistent analitza el rival de la setena jornada de l'Eurocup i expressa que "és un equip bastant comú en aquesta competició. Té jugadors exteriors molt perillosos amb la pilota i molt difícils de defensar en l'u contra u. Russell els dona molta generació. I després tenen molt equilibri en les posicions interiors". La velocitat és un altre tret distintiu del Cluj-Napoca. Estany el defineix com "l'equip més ràpid de tota la competició".
El Cluj-Napoca és el gran dominador del bàsquet romanès les darreres temporades. El proper rival del Baxi Manresa ha guanyat les tres darreres lligues de forma consecutiva i ha començat la temporada de forma immaculada en la recerca del pòquer. Tot i això, es troba encara molt lluny de les 22 que ha guanyat el Dinamo de Bucarest. Com a novetat aquesta temporada, s'ha unit al projecte de la Lliga Adrìàtica (ABA) que ha ampliat fronteres més enllà de les repúbliques de l'antiga Iugoslàvia. L'objectiu del Cluj-Napoca és augmentar el seu nivell competitiu i afrontar amb més garanties l'Eurocup.
La diferència de nivell entre la lliga romanesa i l'ABA és més que notòria. El Cluj-Napoca viu un inici immillorable a la seva competició nacional. Set victòries en set partits l'han alçat fins al liderat. En canvi, a l'ABA, sense ser un mal inici s'ha mostrat més irregular amb tres victòries i dues derrotes.
El quadre romanès es caracteritza per tenir pocs jugadors nacionals que tenen un rol més secundari i de rotació i es basa en jugadors estrangers de major qualitat. Daron Russell és la principal referència de l'equip. És un base anotador i generador que també destaca pel seu caràcter explosiu. Al seu costat, Mitchell Creek és l'aler dur que a part d'anotar és de gran ajuda en la lluita pel rebot. A l'interior, la principal referència és el serbi Dusan Miletic. Però la cara més coneguda del Cluj-Napoca és Jeffrey Taylor després del seu pas per al Real Madrid i altres equips d'Eurolliga.
Borys Ryzhyk (Ucraïna), Vasiliki Tsaroucha (Grècia) i Noam Gordon (Israel) arbitraran el partit.