El Baxi Manresa comença la temporada estrenant competició i rival

El Baxi Manresa jugarà a la pista del Cedevita Olimpia (dimecres, 18.30h. Esport3) el primer partit d'una temporada que té un inici atípic. Per primera vegada, els bagencs jugaran un partit de competició europea abans de començar la Lliga Endesa. A més, contra els eslovens estrenaran país, rival i competició. Fins ara, l'equip manresà ha jugat partits a l'Eurolliga, la Recopa, la Basketball Champions League i la copa Korac. Amb l'Eurocup ja seran cinc les competicions europees en què el bàsquet manresà hi haurà competit. El Bàsquet Manresa ha aprofitat la prèvia del debut competitiu per comunicar que Dani Pérez serà el capità de l'equip i Álex Reyes i Retin Obasohan l'ajudaran en aquesta tasca.
Diego Ocampo té els tretze jugadors de la primera plantilla a la seva disposició per enfrontar-se al Cedevita Olimpia. El tècnic ha aprofitat aquests dies per entrenar amb intensitat abans de començar un tram de temporada "amb molts viatges. Hem entrenat força. Ara haurem de veure si podem regular els esfiorços bé per arribar al partit en condicions".
El començament de temporada serà intens per al Baxi Manresa. Ocampo ho defineix com a "il·lusionant. L'equip té una bona actitud i vol jugar amb un estil molt marcat". El gallec també està il·lusionat amb el fet de debutar a l'Eurocup, una competició que defineix com a "molt bonica i molt exigent però que ens ajudarà a créixer". El tècnic del Baxi Manresa segueix amb la seva idea del curt termini i ja parla d'anar "minut a minut".
Dels tretze jugadors que configuren la plantilla del Baxi Manresa, només Hugo Benítez i Alfonso Plummer han jugat l'Eurocup. El seu entrenador creu que la experiència és sempre important però treu ferro a les mancances de la resta de jugadors. "Alguns equips poden mantenir els seus jugadors i per a nosaltres no seria sostenible. És un handicap que tenim com a club sortir al mercat a buscar jugadors. Això ho podem solucionar amb actitud i gana", valora Ocampo.
Tot i que el Baxi Manresa debuta a l'Eurocup el proper dimecres, el partit que genera més comentaris és que està previst per al proper dia 15 d'octubre contra el Hapoel Jerusalem i que tanta controvèrsia ha generat. Ocampo té la seva opinió personal, però creu que no és el moment de parlar-ne. "Treballo per a un club i la transmetré quan sigui el moment. I com a club ens hem de cenyir als estaments esportius".
El Cedevita Olimpia va jugar l'any passat el play-off de l'Eurocup i va arribar la temporada passada als quarts de final de la Lliga Adriàtica. Els eslovens mantenen bona part de la plantilla que ja tenien la temporada passada i això inclou també el seu entrenador. Ocampo defineix el seu rival com un equip "amb talent exterior i molta polivalència a l'interior. També és un equip molt ben preparat tàcticament". L'equip eslovè compta a les seves files amb jugadors amb passat a la Lliga Endesa. Jaka Blazic és la cara més coneguda després del seu pas per Baskonia i Barça. Però els seguidors del Baxi Manresa també poden recordar Nikos Chougkaz quan el grec va disputar un bon partit al Nou Congost quan militava al Morabanc Andorra. Aleksej Nikolic és un altre home amb passat ACB després de jugar a Burgos i Gran Canaria.