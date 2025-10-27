Sis medalles per al Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès al Campionat Universitari

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès ha completat una gran actuació al Campionat de Catalunya Universitari 2025, celebrat aquest cap de setmana a Barcelona, amb un balanç de sis medalles i una cinquena posició. Els bons resultats confirmen el nivell i la projecció del judo de les comarques centrals en l'àmbit universitari.
Gran actuació del judo bagenc i moianès
La representació del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha tingut una participació destacada en el Campionat de Catalunya Universitari 2025, celebrat aquest cap de setmana a Barcelona. L'equip, format per judokes d'Esport7 i el Club Judo Moià, ha aconseguit un total de sis medalles -dues d'or, tres de plata i una de bronze-, a més d'una meritòria cinquena posició.
Els ors, per a Jan Perau i Marc Escribà
El CTJBM ha obtingut dues medalles d'or en aquesta edició del campionat. Jan Perau (Esport7) s'ha proclamat campió en la categoria de -66 kg, després d'imposar-se amb solvència als seus rivals. L'altra medalla d'or ha estat per a Marc Escribà (Club Judo Moià), que va dominar la categoria de -100 kg amb un gran nivell competitiu.
Tres plates i un bronze completen el palmarès
La bona actuació de l'equip s'ha completat amb tres medalles de plata i una de bronze. Dimitri Rubolet (Club Judo Moià) ha pujat al segon graó del podi en la categoria de -60 kg, mentre que Luca de Palma (Esport7) ha fet el mateix en -70 kg. També ha aconseguit la plata Jordi Pérez de Mendiguren (Esport7), que ha competit en la categoria de pes pesant (+100 kg).
Pel que fa a la representació femenina, Neus Santacreu (Esport7) ha sumat una medalla de bronze en -63 kg, completant així la collita del CTJBM en el campionat universitari.
Una bona cinquena posició
A més dels medallistes, Julen Muñoz ha assolit una meritòria cinquena posició en la categoria de -66 kg, quedant-se a un pas del podi.