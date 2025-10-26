El Cardona s'emporta el derbi bagenc de Primera Catalana al camp del Joanenc

El CF Cardona ha sortit de les places de descens després de guanyar el derbi bagenc de la jornada al camp del Joanenc (1-2). Els altres dos equips de la comarca a Primera Catalana, el Gimnàstic Manresa i la Pirinaica, han empatat als seus respectius partits disputats aquest cap de setmana.
El Cardona s'imposa en el derbi al camp del Joanenc
El CF Cardona ha sumat la seva segona victòria de la temporada en un partit intens al camp del Joanenc, resolt amb triomf visitant per 1-2. Els cardonins s'han avançat amb un gol d'Alejandro Torres al minut 37 i han ampliat l'avantatge amb una diana de Joan Viladomat al 52. Tot i que el Joanenc ha reaccionat amb un penal transformat per Martí Payeras al minut 70, el marcador ja no s'ha tornat a moure. Amb aquest resultat, el Cardona ha deixat enrere la zona de descens, mentre que el conjunt santjoanenc no surt de les posicions de perill, en la part baixa de la classificació.
El Gimnàstic empata i manté la tercera posició
Al Congost, el Gimnàstic de Manresa ha empatat 0-0 davant l'Unificación Llefià. Tot i no aconseguir la victòria, l'equip manresà continua instal·lat en la tercera posició de la taula, consolidant-se com un dels equips més sòlids del grup.
La Pirinaica deixa escapar la victòria
La Pirinaica tampoc ha pogut passar de l'empat (1-1) al seu duel amb el Balaguer. Els manresans s'han avançat al minut 56 amb un gol de Roger Alsina, però el conjunt lleidatà ha restablert la igualada al 75 gràcies a Guerau Coll. El punt permet a la Piri mantenir-se a la zona mitjana, tot i que més a prop de la part baixa que de les posicions capdavanteres.
Amb aquests resultats, la jornada a Primera Catalana ha deixat sensacions diverses per als equips del Bages, amb un Cardona que agafa aire, un Gimnàstic que segueix competint a la part alta, una Pirinaica que busca regularitat per escalar posicions i un Joanenc que ha de reaccionar.