Inverosímil: el Covisa Manresa encaixa tres gols en el darrer mig minut i perd contra el Lleida

El Covisa Manresa ha viscut un altre desenllaç cruel al Pujolet, on ha caigut per 2-4 davant el Cerezo Futsal Lleida. Els manresans guanyaven per 2-0 a falta de dos minuts, i 2-1 a falta de 29 segons, però han vist com els visitants capgiraven el marcador amb quatre gols en un final d'infart. És la quarta vegada aquesta temporada que el conjunt bagenc ha deixat escapar els punts als instants finals.
Un partit amb molt en joc
El duel ha enfrontat dos equips necessitats, sense cap victòria al sarró. Això s'ha notat des del primer minut, amb intensitat i precaucions a parts iguals. Els primers vint minuts han estat força equilibrats, amb poques ocasions clares i molt respecte mutu. El marcador no s'ha mogut i el partit ha arribat al descans amb un 0-0 inusual però just pels mèrits d'ambdós conjunts.
Jordi Sánchez ha encès el Pujolet
A la represa, el Covisa Manresa ha sortit més decidit i ha trobat el premi al minut 26. Jordi Sánchez ha obert el marcador amb un xut creuat des de la banda dreta que ha superat el porter visitant. Amb l'1-0, els manresans han guanyat confiança i han disposat dels seus millors minuts, amb diverses oportunitats per ampliar el marcador.
El domini local s'ha traduït en un segon gol, novament de Jordi Sánchez, al minut 34, després d'un llançament des de camp propi que, tot i tocar el pal, ha acabat entrant. El 2-0 semblava encarrilar la primera victòria manresana de la temporada.
El Lleida ha reaccionat amb porter-jugador
Quan el partit semblava controlat, el Cerezo Futsal Lleida ha apostat pel porter-jugador i ha començat a generar perill. Tot i les bones intervencions de Blasco, els visitants han acabat trobant el premi al minut 38, amb un gol de Valero que ha donat emoció al tram final.
El Covisa ha resistit com ha pogut, però amb els fantasmes de jornades anteriors sobrevolant el Pujolet. En un final d'autèntic malson, els locals han quedat amb només tres jugadors de camp per expulsió i els lleidatans han empatat a 20 segons del final amb un gol de Coman, i només cinc segons després, enmig del despropòsit local, el mateix jugador ha culminat la remuntada amb el 2-3. Encara sobre la botzina, Coman ha tancat el partit amb el seu tercer gol i el definitiu 2-4.
Quarta desfeta en els instants finals
Amb aquesta derrota, el Covisa Manresa ha tornat a veure com s'esfumaven punts en els darrers minuts, com ja havia passat contra Ibi, Les Corts i Mataró. En total, dotze punts que s'han escapat a les acaballes dels partits.
El conjunt dirigit per Antonio Mesa haurà de refer-se anímicament abans del pròxim compromís, en què visitarà la pista de la SD El Pilar de València, en un nou intent per trencar la mala dinàmica i sumar la primera victòria del curs.