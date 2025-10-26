El CE Manresa torna a guanyar amb un triomf al camp de l'Europa B (0-1)

El CE Manresa ha tornat al camí del triomf amb una victòria treballada per 0-1 al camp de l'Europa B, gràcies a un gol de penal d'Ayoub al minut 35. Els homes de Sergi Trullàs han sabut mantenir l'avantatge fins al final en un partit intens i equilibrat, i sumen tres punts que els permeten recuperar sensacions després de la derrota de la passada jornada.
Un penal decisiu per encarrilar el partit
El conjunt manresà ha sabut aprofitar la seva oportunitat en un duel amb ocasions per als dos equips. L'acció clau ha arribat al minut 35, quan una mà clara dins l'àrea de la defensa local ha estat sancionada amb penal. Ayoub no ha desaprofitat l'opció i ha transformat amb seguretat el 0-1, marcador que ja no s'ha mogut fins al final.
Abans del gol, però, l'Europa B havia avisat amb una ocasió claríssima al minut 28, quan una pilota s'ha estavellat al travesser i Pulido ha evitat el gol sobre la línia en una gran intervenció.
Control i ofici a la segona part
Després del descans, el CE Manresa ha gestionat el resultat amb ofici i sense concedir grans opcions al conjunt gracienc. Els visitants han tingut alguna acció per ampliar el marcador, però el partit ha anat avançant sense canvis en el marcador.
Amb aquesta victòria, els homes de Sergi Trullàs eviten despenjar-se de les posicions de privilegi i miren amb optimisme el proper compromís, que tornarà a ser lluny del Congost, diumenge vinent al camp del Can Vidalet.