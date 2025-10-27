Unihabit dona nom a l'equip U-18 del Manresa CBF com a nou patrocinador del club

L'empresa Unihabit, especialitzada en la gestió de residències universitàries, s'ha convertit en el nou patrocinador oficial del Manresa Club Bàsquet Femení. A partir d'aquest acord, l'equip U-18 del club competirà sota el nom d'Unihabit Manresa CBF.
Nou impuls per al bàsquet femení manresà
El Manresa Club Bàsquet Femení ha incorporat Unihabit com a nou patrocinador principal de la seva estructura esportiva. L'acord, que reforça el suport al bàsquet femení de formació, estableix que l'equip U-18 del club competirà aquesta temporada amb la denominació Unihabit Manresa CBF.
Des del club s'ha valorat positivament la col·laboració, que permetrà donar continuïtat al creixement d'una entitat que, en només quatre anys, ha consolidat un projecte amb 24 equips i més de 240 jugadores, i que actualment té el primer equip a Lliga Femenina 2.
Unihabit, empresa amb presència universitària
Unihabit és una empresa especialitzada en la gestió de residències universitàries. Actualment administra cinc equipaments a Barcelona (Ciutat Vella i Gràcia), Sant Cugat del Vallès, Girona i Manresa, amb una capacitat total de prop de 550 places. Amb més de quinze anys d'experiència, la companyia s'ha consolidat com un referent en allotjament per a estudiants i joves professionals.
Un acord amb visió formativa
El patrocini posa el focus en l'etapa preuniversitària i de formació esportiva, coincidint amb l'esperit del club de fomentar valors com l'esforç, la cooperació i el creixement personal. Tant des de l'entitat esportiva com des de l'empresa s'ha subratllat la importància d'enfortir vincles entre el teixit social, educatiu i esportiu de la ciutat.
L'acord suposa, en definitiva, un pas més en la consolidació del Manresa CBF com a referent del bàsquet femení a la Catalunya Central i en el compromís d'Unihabit amb el talent i la formació de les noves generacions.