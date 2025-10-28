Males notícies a la davantera del CE Manresa: Joel i Momoh, lluny dels terrenys diversos mesos

El CE Manresa afronta un moment complicat per les lesions a la seva davantera. Joel Montero estarà de baixa entre quatre i cinc mesos per un trencament parcial del lligament encreuat del genoll dret, mentre que David Momoh té un trencament miotendinós al recte femoral i haurà d'estar fora dels terrenys de joc de dos a tres mesos. Els serveis mèdics del club han estat en contacte amb els del Girona, equip propietari de Montero.
Montero, baixa de llarga durada per una lesió al genoll
Els pitjors presagis s'han confirmat per al CE Manresa. El davanter Joel Montero patirà una llarga absència de quatre a cinc mesos després que les proves mèdiques hagin confirmat un trencament parcial del lligament encreuat del genoll dret.
El jugador, cedit pel Girona FC, va haver d'abandonar el partit a Vilanova i la Geltrú, de la jornada 4, amb molèsties i fins aquest dilluns no s'ha pogut determinar l'abast definitiu de la seva lesió. Des del primer moment, els serveis mèdics del CE Manresa han mantingut un contacte constant amb els del club gironí per coordinar el diagnòstic i el pla de recuperació.
Momoh també estarà fora diverses setmanes
L'altre contratemps destacat és la lesió de David Momoh, que pateix un trencament miotendinós al recte femoral dret. El temps estimat de recuperació és d'entre dues i tres mesos, fet que també l'aparta de la competició durant bona part de la primera volta.
Aquest doble contratemps deixa tocada la línia ofensiva manresana, que haurà de buscar alternatives per mantenir el ritme competitiu mentre els dos jugadors completen el procés de recuperació.
Munells i Matovu, en fases diferents de recuperació
Pel que fa a la resta de jugadors amb molèsties, Munells continua la seva recuperació i es preveu que pugui reincorporar-se al grup a l'entorn de les festes de Nadal. En canvi, hi ha bones notícies amb Matovu i Àlex Iglesias, que ja es troben a la fase final de les seves respectives lesions musculars i podrien entrar a la convocatòria del proper cap de setmana si les sensacions als entrenaments són positives.
El CE Manresa debuta a la Copa Catalunya a Cardona
El pròxim compromís del CE Manresa serà aquest dimecres, amb el debut a la Copa Catalunya. Els manresans visitaran el camp del CF Cardona, de Primera Catalana, en un partit que començarà a 2/4 de 9 del vespre.